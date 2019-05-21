Свердловская область готова выкупить госпиталь Тетюхина

Свердловские власти готовы выкупить Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр у наследников его основателя Владислава Тетюхина. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сообщил выступая перед Заксобранием. « Понимание у наследников есть. Рассматриваем разные варианты управления , выкуп в том числе. Но сам госпиталь работал и будет работать», — заявил губернатор. Он также добавил , что в клиническом центре планируют расширить перечень услуг. Финансирование увеличат через фонд медицинского страхования.

В 2014 году он создал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле и вложил в него все свои деньги.

В 2019 году у госпиталя Владислава Валентиновича начались проблемы. Работники центра обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву. Он

на клинику. Госпиталю также должны присвоить имя его основателя.

Уральский миллиардер Владислав Тетюхин ушел из жизни 11 апреля в возрасте 86 лет.