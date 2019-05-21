Свердловская область готова выкупить госпиталь Тетюхина
13:32, 21 Май 2019
С наследниками уже провели первые переговоры.
Свердловские власти готовы выкупить Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр у наследников его основателя Владислава Тетюхина. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сообщил выступая перед Заксобранием. «Понимание у наследников есть. Рассматриваем разные варианты управления, выкуп в том числе. Но сам госпиталь работал и будет работать», — заявил губернатор. Он также добавил, что в клиническом центре планируют расширить перечень услуг. Финансирование увеличат через фонд медицинского страхования.
Уральский миллиардер Владислав Тетюхин ушел из жизни 11 апреля в возрасте 86 лет. В 2014 году он создал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле и вложил в него все свои деньги. В 2019 году у госпиталя Владислава Валентиновича начались проблемы. Работники центра обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву. Он пообещал найти деньги на клинику. Госпиталю также должны присвоить имя его основателя.
Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.