Свердловчанка отсудила полмиллиона за сорвавшийся отдых в Турции

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Девушка обратилась в суд , который встал на ее сторону. При этом пострадавшая не просто требовала вернуть ей 275 тысяч за путевки , но и неустойку в 295 тысяч рублей. Суд также решил , что девушка достойна 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда , а турагента оштрафовал на 147 тысяч за неудовлетворение требований клиента.





В суде тураегнт пытался доказать , что отправил деньги туроператору вовремя , но в договоре с клиенткой не было указано , что он является субподрядчиком туроператора. Из-за он сам нес ответственность перед потребителем , рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда.





Турагент подал апелляцию , но областной суд также признал его виновным , но снизил сумму неустойки до 19,5 тысячи рублей. В результате пострадавшая девушка получит 475 тысяч рублей.

Жительница Красноуральска заплатила местному турагенту за шестидневную поездку в Турцию на четырех человек 295 тысяч рублей. 19,5 из них — комиссионное вознаграждение. Но поездка так и не состояласьпотому что турагент вовремя не перечислил туроператору деньги за путевки. И возвращать суммуза исключением комиссиине стал.