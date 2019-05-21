Свердловчанка отсудила полмиллиона за сорвавшийся отдых в Турции
12:40, 21 Май 2019
Турагент не хотел возвращать стоимость путевки. Суд обязал его выплатить в два раза больше.
Жительница Красноуральска заплатила местному турагенту за шестидневную поездку в Турцию на четырех человек 295 тысяч рублей. 19,5 из них — комиссионное вознаграждение. Но поездка так и не состоялась, потому что турагент вовремя не перечислил туроператору деньги за путевки. И возвращать сумму, за исключением комиссии, не стал.
Девушка обратилась в суд, который встал на ее сторону. При этом пострадавшая не просто требовала вернуть ей 275 тысяч за путевки, но и неустойку в 295 тысяч рублей. Суд также решил, что девушка достойна 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а турагента оштрафовал на 147 тысяч за неудовлетворение требований клиента.
В суде тураегнт пытался доказать, что отправил деньги туроператору вовремя, но в договоре с клиенткой не было указано, что он является субподрядчиком туроператора. Из-за он сам нес ответственность перед потребителем, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда.
Турагент подал апелляцию, но областной суд также признал его виновным, но снизил сумму неустойки до 19,5 тысячи рублей. В результате пострадавшая девушка получит 475 тысяч рублей.
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