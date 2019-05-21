Соседи сквера у Драмтеатра обратились к Алтушкину по поводу храма
12:56, 21 Май 2019
Жители просят сохранить сквер и прекратить стычки под их окнами.
Жители дома № 1 по улице 8 Марта потребовали исключить сквер у Драмтеатра из списка вариантов для строительства Храма Святой Екатерины. Они живут в 20 метрах от места, где всю предыдущую неделю продолжались акции защитников сквера. Чтобы больше не видеть всего этого, жители дома написали письмо к инвесторам строительства храма — главе РМК Игорю Алтушкину и гендиректору УГМК Андрею Козицыну.
В обращении соседи севера сообщили, территория является их любимым местом для прогулок. «С учетом катастрофической экологии, пыли и загазованности центрального района каждое дерево здесь представляет особую ценность. Деревья в сквере долго приживались, только-только выросли, и было бы настоящим варварством их уничтожить», — говорится в тексте. По их словам, стычки под окнами могут продолжиться, а в силах инветсторов прекратить это принести согласие и мир гражданам.
По предложению Владимира Путина в Екатеринбурге должны провести опрос по размещению храма святой Екатерины. Среди примерных вариантов — Исеть, сквер у метро «Динамо» и заброшенная гостиница «Дели». Среди вариантов должен быть и сквер у Драмтеатра, так как у застройщиков имеются проект и все разрешительные документы.
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