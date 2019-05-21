Соседи сквера у Драмтеатра обратились к Алтушкину по поводу храма

Жители дома № 1 по улице 8 Марта потребовали исключить сквер у Драмтеатра из списка вариантов для строительства Храма Святой Екатерины. Они живут в 20 метрах от места , где всю предыдущую неделю продолжались акции защитников сквера. Чтобы больше не видеть всего этого , жители дома написали письмо к инвесторам строительства храма — главе РМК Игорю Алтушкину и гендиректору УГМК Андрею Козицыну.



