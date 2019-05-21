Шипулин пропустил историю с протестами в сквере Екатеринбурга
10:04, 21 Май 2019
Биатлонист готовится к выборам и слишком занят.
Биатлонист Антон Шипулин, который успел завершить спортивную карьеру и стать главным кандидатом в Госдуму от «Единой России», продолжает покорять избирателей. На пресс-конференции в Серове он рассказал, что познакомился с городами округа и уже изучил проблемы.
«Есть локальные задачи — где-то нет моста, где-то — дороги в ужасном состоянии. У меня сформировалась картина и мы индивидуально можем говорить о проблемах каждого города. Следующий круг по муниципалитетам — знакомство с людьми, предприятиями и бизнесом», — цитирует Шипулина «Глобус».
В Серове он пообещал договориться с губернатором и выкупить здание медицинского колледжа, которое находится в аренде и поговорить с УГМК, чтобы дочерняя компания не загрязняла реку. Также Антон Шипулин «взял на контроль» скандал с серовскими медиками, которые взбунтовались против низких зарплат. По его словам, он так занят, что не следит за новостями. Пропустил даже историю с протестами против строительства храма святой Екатерины. «Все должно решаться мирным путем. Надеюсь, что так и будет. Больше информации я вам сказать не могу, потому что я не разбирался в подробностях», — сообщил Шипулин.
Также Шипулин рассказал жителям Серова о своей мечте попасть в комитет по спорту.
«Я никогда не обманывал людей и я никогда бы не пошел на эту „авантюру“, если бы понимал, что иду в думу, чтобы обманывать людей. Если я пошел, то буду стараться отдать себя полностью, чтобы люди оценили мою работу», — заявил Шипулин. Уже 24 мая спортсмену придется проявить себя на праймериз.
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