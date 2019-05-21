Шипулин пропустил историю с протестами в сквере Екатеринбурга

Биатлонист Антон Шипулин , который успел завершить спортивную карьеру и стать главным кандидатом в Госдуму от « Единой России», продолжает покорять избирателей. На пресс-конференции в Серове он рассказал , что познакомился с городами округа и уже изучил проблемы.





« Есть локальные задачи — где-то нет моста , где-то — дороги в ужасном состоянии. У меня сформировалась картина и мы индивидуально можем говорить о проблемах каждого города. Следующий круг по муниципалитетам — знакомство с людьми , предприятиями и бизнесом», — цитирует Шипулина « Глобус».







В Серове он пообещал договориться с губернатором и выкупить здание медицинского колледжа , которое находится в аренде и поговорить с УГМК , чтобы дочерняя компания не загрязняла реку. Также Антон Шипулин « взял на контроль» скандал с серовскими медиками , которые взбунтовались против низких зарплат. По его словам , он так занят , что не следит за новостями. Пропустил даже историю с протестами против строительства храма святой Екатерины. « Все должно решаться мирным путем. Надеюсь , что так и будет. Больше информации я вам сказать не могу , потому что я не разбирался в подробностях», — сообщил Шипулин.





Также Шипулин рассказал жителям Серова о своей мечте попасть в комитет по спорту.



