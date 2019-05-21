Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки
17:14, 21 Май 2019
Дизайнер нарисовал карты по вариантам Александра Высокинского.
Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским. Напомним, это сквер у метро «Динамо», площадка на месте заброшенной гостиницы «Дели», а также существующие проекты храма-на-драме и храма-на-воде. По словам дизайнера, учитывали расположение «по фэн-шую»: вход — на западе, алтарь — на востоке. Дизайнер также добавил два своих варианта — пустырь на углу Фурманова — Белинского и площадь 1905 года.
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