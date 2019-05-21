«Плохо водит»: житель Екатеринбурга отдал автомобиль жены приставам
11:11, 21 Май 2019
Женщина не платила неустойку турфирме.
Жительница Екатеринбурга проигнорировала туристическую поездку и должна была выплатить фирме неустойку в 87 тысяч рублей. Она решила об этом забыть. Судебные приставы пришли к должнице домой. Дверь открыл муж и предложил забрать в счет долга ее автомобиль. Свое решение он прокомментировал так: «Все равно нормально ездить не умеет», сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Ford, со следами ДТП, арестовали. Машину увезли на спецстоянку, чтобы продать на торгах.
Другая екатеринбурженка осталась без любимого автомобиля Volkswagen Multivan, потому что не платила налоги. Женщина накопила долг в 140 тысяч рублей. Приставы запретили ей ездить за границу, но это не помогло. Теперь ей придется ходить пешком.
Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Новое и интересное
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
На Урале митинг против «Платона» собрал больше полиции, чем водителей
Общество
Требовать отмены системы дорожных сборов, тахографов и роспуска правительства на окраину Екатеринбурга приехали всего около полусотни дальнобойщиков.