«Плохо водит»: житель Екатеринбурга отдал автомобиль жены приставам

Жительница Екатеринбурга проигнорировала туристическую поездку и должна была выплатить фирме неустойку в 87 тысяч рублей. Она решила об этом забыть. Судебные приставы пришли к должнице домой. Дверь открыл муж и предложил забрать в счет долга ее автомобиль. Свое решение он прокомментировал так: « Все равно нормально ездить не умеет», сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Ford, со следами ДТП , арестовали. Машину увезли на спецстоянку , чтобы продать на торгах.



