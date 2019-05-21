Монеточка укрепила позиции в перспективном рейтинге Forbes

Уральская певица Лиза Монеточка попала в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes. Лонг-лист из ста номинантов составили в апреле 2019 года. В финальный список вошли только 30 человек , получивших признание в одной из десяти категорий. Доходы претендентов в списке не учитывались. Лиза стала одной из трех человек , которых отметили за достижения в кино и музыке. Вместе с ней в рейтинг Forbes отметили клипмейкера Алину Пязок и кинорежиссера Кантемира Балагова.





