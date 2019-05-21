Монеточка укрепила позиции в перспективном рейтинге Forbes
15:44, 21 Май 2019
Певица стала одной из 30 молодых Россиян, успехи которых отметило издание.
Уральская певица Лиза Монеточка попала в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes. Лонг-лист из ста номинантов составили в апреле 2019 года. В финальный список вошли только 30 человек, получивших признание в одной из десяти категорий. Доходы претендентов в списке не учитывались. Лиза стала одной из трех человек, которых отметили за достижения в кино и музыке. Вместе с ней в рейтинг Forbes отметили клипмейкера Алину Пязок и кинорежиссера Кантемира Балагова.
Изначально Монеточка попала в список за выступление в новогодней программе на Первом канале. «31 декабря Монеточка единственная из молодой поросли артистов выступила и в сервильном формате „голубого огонька“, и в его сатирической версии, снятой командой Ивана Урганта», — говорится на сайте Forbes. Недавно Лиза выпустила новую песню.
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