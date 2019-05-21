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Минус шесть градусов: свердловчанам пообещали заморозки

13:48, 21 Май 2019
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Фото: pixabay.com
Спасатели призвали местных жителей быть особо бдительными.

Ближайшие три дня для Среднего Урала будут холодными. Синоптики обещают заморозки до минус пяти градусов 22 мая и до минус шести 24 мая. При этом сохранится дождливая погода.

В МЧС по Свердловской области рассказали, что сложившаяся ситуация чревата бытовыми пожарами. Поскольку централизованное отопление отключено, жители могут неправильно использовать печи, электробытовые приборы и газовое оборудование. Кроме того, при заморозках могут пострадать растения: садоводам рекомендовано защитить их специальным материалом.

«Просим жителей не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не включать одновременно в сеть большое количество электроприборов, не оставлять их включенными без присмотра», — еще раз подчеркнули спасатели.

Екатеринбуржцы заморозков не дождутся: столбик термометров опустится лишь до двух градусов выше нуля ночью 22 мая. К концу недели ожидается потепление.

Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , погода, заморозки
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