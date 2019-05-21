Екатеринбурженка нашла сотрудника ГИБДД, который вытащил ее из лужи

Жительница Екатеринбурга нашла инспектора ДПС Марселя Зарифулина , который на руках вынес ее из затопленной машины 9 мая. Она написала благодарность на имя начальник регионального ГИБДД , где рассказала о мужестве лейтенанта , который добрался до нее по пояс в ледяной воде. Мужчина также доставил на сушу двух детей , которые сидели в автомобиле.





, 9 мая , в Екатеринбурге прошел сильный дождь. Ливневые канализации , полуметровой глубины , ГИБДД пришлось перекрывать улицы. В такой ситуации автомобиль женщины и заглох. Когда сотрудник ГИБДД доставил пассажиров на сушу , он вызвал эвакуатор. Вечером9 маяв Екатеринбурге прошел сильный дождь. Ливневые канализации не справились с потоками воды и улицы затопило. Из-за лужполуметровой глубиныГИБДД пришлось перекрывать улицы. В такой ситуации автомобиль женщины и заглох. Когда сотрудник ГИБДД доставил пассажиров на сушуон вызвал эвакуатор.



