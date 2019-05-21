Екатеринбурженка нашла сотрудника ГИБДД, который вытащил ее из лужи
18:11, 21 Май 2019
Мужчина вынес ее на руках после сильного ливня.
Жительница Екатеринбурга нашла инспектора ДПС Марселя Зарифулина, который на руках вынес ее из затопленной машины 9 мая. Она написала благодарность на имя начальник регионального ГИБДД, где рассказала о мужестве лейтенанта, который добрался до нее по пояс в ледяной воде. Мужчина также доставил на сушу двух детей, которые сидели в автомобиле.
Вечером, 9 мая, в Екатеринбурге прошел сильный дождь. Ливневые канализации не справились с потоками воды и улицы затопило. Из-за луж, полуметровой глубины, ГИБДД пришлось перекрывать улицы. В такой ситуации автомобиль женщины и заглох. Когда сотрудник ГИБДД доставил пассажиров на сушу, он вызвал эвакуатор.
«Профессионализм и уверенность в собственных знаниях, прямота и сопереживание водителю, высокий уровень ответственности за свои действия» — написала женщина. По ее словам, она пересмотрела отношение к сотрудникам ГИБДД.
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