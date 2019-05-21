Екатеринбургским телеканалам дадут эфиры на ОТР
08:23, 21 Май 2019
Региональное вещание займет пять часов в день на Общественном телевидении России.
В процессе перехода на цифровое вещание региональные телеканалы, в том числе свердловские, получат пять часов вещания на Общественном телевидении России. В эфире им дадут пять часов — три утром и два вечером. Информацию об этом в интервью «Российской газете» подтвердил министр цифрового развития, связи массовых коммуникаций Алексей Волин.
При этом об инициативе дать региональному телевидению возможность вещать на каналах первого мультиплекса (20 каналов, которые будут бесплатными после полного перехода на цифру) говорил еще премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Такая инициатива позволит сохранить региональное и муниципальное телевидение, считают в правительстве РФ. Сейчас решается, какие телеканалы и когда получат вставки на ОТР.
Цифровизация телевидения проходит в России с конца 2018 года, постепенно к ней подключаются все больше регионов. Свердловскую область это ожидает 3 июня.
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