Екатеринбургским телеканалам дадут эфиры на ОТР

,

,

«

,





При этом об инициативе дать региональному телевидению возможность вещать на каналах первого мультиплекса ( 20 каналов , которые будут бесплатными после полного перехода на цифру) говорил еще премьер-министр России Дмитрий Медведев.





Такая инициатива позволит сохранить региональное и муниципальное телевидение , считают в правительстве РФ. Сейчас решается , какие телеканалы и когда получат вставки на ОТР.





Цифровизация телевидения проходит в России с конца 2018 года , постепенно к ней подключаются все больше регионов. Свердловскую область это ожидает 3 июня.

В процессе перехода на цифровое вещание региональные телеканалыв том числе свердловскиеполучат пять часов вещания на Общественном телевидении России. В эфире им дадут пять часов — три утром и два вечером. Информацию об этом в интервьюРоссийской газете» подтвердил министр цифрового развитиясвязи массовых коммуникаций Алексей Волин.