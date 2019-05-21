Без горяченькой: в Екатеринбурге с 26 мая начнутся опрессовки

С 26 мая в Екатеринбурге начнутся опрессовки. Первый этап продлится пять дней: готовьтесь к отключению горячей воды. В следующий раз специалисты ЕТК будут испытывать трубы со 2 по 4 июля, третий этап намечен на 13–15 августа. За время подготовки должны переложить 69,8 километра теплосетей, 1,7 километра водопровода и 10,9 километра канализации.

В апреле трубы Екатеринбурга уже испытывали максимальными температурами в Октябрьском и Орджоникиджевском районе. С 14 мая проверят Эльмаш и Уралмаш. Отопительный сезон официально закончился 7 мая. Правда теперь в регион возвращаются заморозки.