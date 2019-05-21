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Без горяченькой: в Екатеринбурге с 26 мая начнутся опрессовки

16:24, 21 Май 2019
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Фото: pixabay
Во время подготовки к отопительному сезону заменят 70 километров труб. 

С 26 мая в Екатеринбурге начнутся опрессовки. Первый этап продлится пять дней: готовьтесь к отключению горячей воды. В следующий раз специалисты ЕТК будут испытывать трубы со 2 по 4 июля, третий этап намечен на 13–15 августа. За время подготовки должны переложить 69,8 километра теплосетей, 1,7 километра водопровода и 10,9 километра канализации.

В апреле трубы Екатеринбурга уже испытывали максимальными температурами в Октябрьском и Орджоникиджевском районе. С 14 мая проверят Эльмаш и Уралмаш. Отопительный сезон официально закончился 7 мая. Правда теперь в регион возвращаются заморозки.

Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, опрессовки, трубы, отопление, Екатеринбург
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