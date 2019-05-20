«Вы здесь власть»: Госдума дала совет екатеринбургским депутатам

Константин Киселев вступил в спор с гостем и обвинил его в излишнем драматизме: « Люди высказались , все хорошо. Они не допускают провокаций даже когда убрали ОМОН. Все общаются , заключаются браки: не нужно искать заговорщиков и мировую закулису. Я вижу , что там нет ни денег , ни заговорщиков». Стрелки постепенно перевели на Госдуму — они разрушили механизм согласования интересов. Депутат Гаврилов оскорбился и спросил , обсуждали ли депутаты строительство храма в своих округах.





Перепалку прервал депутат Колесников. Он напомнил , что деньги на строительство храма выделяет инвестор и это по сути подарок , от которого жители некрасиво отказываются. « Хватит заниматься ерундой. Опрос обойдется в 130 миллионов. Мы можем построить на эти деньги садик». Его поддержал депутат Вечкензин. Он напомнил , что застройщика вообще не приглашают на обсуждения , так что в его праве свернуть стройку и потребовать через суд возмещения убытков.



