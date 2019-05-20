«Вы здесь власть»: Госдума дала совет екатеринбургским депутатам
13:48, 20 Май 2019
После недели протестов в сквере у Драмтеатра, народные избранники решили, что провалили работу с молодежью.
Депутаты Госдумы прилетели в Екатеринбург чтобы обсудить с местными народными избранниками протесты в сквере у Драмтеатра. Спикер Игорь Володин сразу заявил: спустя неделю думцы берут ситуацию под контроль. И хотел перейти сразу к важной части — опросу. Но его прервали гости: президент же сказал, что история местного масштаба, значит к Госдуме это не имеет никакого отношения. Решили говорить о проблеме в целом.
Слово взял депутат Константин Киселев: «Сквер уже стал личной историей, там объясняются в любви». Депутату Госдумы Гаврилову не понравилось одобрение протестов от муниципального коллеги и он заявил: «Мы не должны допускать. чтобы органы власти использовали религиозные вопросы для подрыва единства общества». По его словам, уступки подрывают авторитет гордумы, которая обсуждала проект строительства и выделила земли под религиозное назначение.
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Константин Киселев вступил в спор с гостем и обвинил его в излишнем драматизме: «Люди высказались, все хорошо. Они не допускают провокаций даже когда убрали ОМОН. Все общаются, заключаются браки: не нужно искать заговорщиков и мировую закулису. Я вижу, что там нет ни денег, ни заговорщиков». Стрелки постепенно перевели на Госдуму — они разрушили механизм согласования интересов. Депутат Гаврилов оскорбился и спросил, обсуждали ли депутаты строительство храма в своих округах.
Перепалку прервал депутат Колесников. Он напомнил, что деньги на строительство храма выделяет инвестор и это по сути подарок, от которого жители некрасиво отказываются. «Хватит заниматься ерундой. Опрос обойдется в 130 миллионов. Мы можем построить на эти деньги садик». Его поддержал депутат Вечкензин. Он напомнил, что застройщика вообще не приглашают на обсуждения, так что в его праве свернуть стройку и потребовать через суд возмещения убытков.
Депутат Гаврилов решил не отпускать тему и высказался по поводу протестов: «Когда говорим про студентов и пирожки все заканчивается Одессой и тоталитарными режимами», — заявил он, не уточнив, что в субботу пирожками (круассанами) горожан в сквере угощали представители Фонда святой Екатерины. Депутат Максим Иванов справидлиов заявил, что что-то в этой истории не так и предположил, что протестующие вообще не знают, что будут строить в сквере.
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«Многое знакомые говорят о том что публичные слушания проводились в кулуарах. Потом народ и говорит, что у нас все куплено, как у дочери Алсу», — заявил он.
Депутат Крицкий вспомнил проект храма-на-воде, который свернули после протестов. По его словам, это могло прославить Екатеринбург. Он напомнил, что в сквере забор изначально был прозрачным, пока в него не пришли протестующие: «Ломаются прозрачные заборы, родители за доблесть считают повесить за на него шестилетнего ребенка. Орут коммунисты, которым жира на лопатку подкинули. Питерцы приковывают себя к березам. Мы формируем протестный электорат, депутаты во главе процесса».
С ним согласился депутат Гаврилов: «Вы здесь власть. Лучше вас город никто не знает». Константин Киселев снова стал говорить про мнение людей. «Зачем их вообще спрашивать», — воскликнул депутат Колесников: «В 1991 году было такое же безумие в глазах, как у защитников сквера. Одного спрашиваю, он говорит — нельзя строить храм в честь Екатерины, потому что она Аляску Америке продала. Вот это интеллект ваших избирателей! Провокаторы были». Пыл собравшийся охладил Александр Высокинский, который рассказал о своей встрече с протестующими.
Однозначных выводов из обсуждения сделать так и не удалось. Только депутат Крицкий с грустью заметил: мы провалили работу с молодежью. Окончательное решение депутаты должны принять на очередном заседании гордумы, которое состоится 21 мая.
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