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«Символ гнева граждан»: иностранные СМИ — о протестах в Екатеринбурге

09:44, 20 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Столкновения в сквере сравнивают с Майданом и говорят о дисфункциональности власти. 
Зарубежные издания продолжают освещать конфликт между сторонниками храма и защитниками сквера в Екатеринбурге. Небольшая заметка про столкновения с полицией появилась на Associated Press. Журналисты узнали про 14 задержаний (а было 70) протестантов и сообщили, что их доставили в полицию. В материале сказано, что Екатеринбургу не хватает зелени для 1,5 миллионов жителей.

Большой материал с заголовком «Народ, мы должны поговорить», появился в немецком Allgemeine Zeitung. В статье говорится, что Владимир Путин выступил посредником в екатеринбургском конфликте.

«Вмешательство показывает дисфункциональность российской системы власти, в которой правила мало что значат, пока сопротивление остается слабым, и в котором население вряд ли доверяет государственным чиновникам», — говорится в материале.
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ЕТВ узнал мнение о президенте Украины у жителей страны, которые перебрались на Урал.
Польское издание Wyborcza сообщило, что екатеринбургские протесты с киевским Майданом. Правда потом уточнило, что у нас проблема все-таки меньше — речь идет о небольшом парке.

«Но взгляды всей России обращены на Урал, потому что рядовые протесты в защиту публичного пространства стали символом гнева граждан, которых действительно хватит, чтобы власти снова решили над их головами», — сообщили журналисты.

ЕТВ уже писал, как протесты освещали другие издания, смотрите здесь.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, Свердловская область , сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, протесты
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