«Символ гнева граждан»: иностранные СМИ — о протестах в Екатеринбурге
09:44, 20 Май 2019
Столкновения в сквере сравнивают с Майданом и говорят о дисфункциональности власти.
Зарубежные издания продолжают освещать конфликт между сторонниками храма и защитниками сквера в Екатеринбурге. Небольшая заметка про столкновения с полицией появилась на Associated Press. Журналисты узнали про 14 задержаний (а было 70) протестантов и сообщили, что их доставили в полицию. В материале сказано, что Екатеринбургу не хватает зелени для 1,5 миллионов жителей.
Большой материал с заголовком «Народ, мы должны поговорить», появился в немецком Allgemeine Zeitung. В статье говорится, что Владимир Путин выступил посредником в екатеринбургском конфликте.
«Вмешательство показывает дисфункциональность российской системы власти, в которой правила мало что значат, пока сопротивление остается слабым, и в котором население вряд ли доверяет государственным чиновникам», — говорится в материале.
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Польское издание Wyborcza сообщило, что екатеринбургские протесты с киевским Майданом. Правда потом уточнило, что у нас проблема все-таки меньше — речь идет о небольшом парке.
«Но взгляды всей России обращены на Урал, потому что рядовые протесты в защиту публичного пространства стали символом гнева граждан, которых действительно хватит, чтобы власти снова решили над их головами», — сообщили журналисты.
ЕТВ уже писал, как протесты освещали другие издания, смотрите здесь.
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