«Повод раздора»: РПЦ призвала убрать забор в сквере у Драмтеатра

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал убрать забор в сквере у Драмтеатра , из-за которого вспыхнули волнения горожан неделю назад. « Сердце наше болит не менее , чем у тех , кто защищает сквер. Если забор стал поводом раздора , то этот повод нужно убирать», — сообщил он. Переговоры по этому вопросу ведут с застройщиком и Фондом Святой Екатерины.





Митрополит напомнил , что сам храм будет в два раза меньше огороженной площадки , поэтому не стоит смущать жителей. Хотя владыка уверен , что часть протестующих и изменит свои взгляды в ближайшем будущем. В епархии также сообщили , что согласятся с мнением жителей , если по результатам опроса они выберут другую площадку для строительства.





« Храм святой Екатерины должен строится в обстановке примирения и согласия. И мы неоднократно шли на уступки общественному мнению. Достаточно вспомнить , что сегодняшняя площадка — третья»



