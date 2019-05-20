«Повод раздора»: РПЦ призвала убрать забор в сквере у Драмтеатра
17:02, 20 Май 2019
Митрополит Кирилл заявил, что епархия согласна на другую площадку под храм, если такое решение примут жители.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал убрать забор в сквере у Драмтеатра, из-за которого вспыхнули волнения горожан неделю назад. «Сердце наше болит не менее, чем у тех, кто защищает сквер. Если забор стал поводом раздора, то этот повод нужно убирать», — сообщил он. Переговоры по этому вопросу ведут с застройщиком и Фондом Святой Екатерины.
Митрополит напомнил, что сам храм будет в два раза меньше огороженной площадки, поэтому не стоит смущать жителей. Хотя владыка уверен, что часть протестующих и изменит свои взгляды в ближайшем будущем. В епархии также сообщили, что согласятся с мнением жителей, если по результатам опроса они выберут другую площадку для строительства.
«Храм святой Екатерины должен строится в обстановке примирения и согласия. И мы неоднократно шли на уступки общественному мнению. Достаточно вспомнить, что сегодняшняя площадка — третья»
Епархия с первого дня акций призывает не разжигать противостояние вокруг храма святой Екатерины. Но площадку в сквере — считают самой лучшей (ее уже освятили и съели на этом месте кулич). Чтобы убедить протестующих, храм планируют снова презентовать.
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