После недели протестов в полиции Екатеринбурга остаются 29 человек

После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находятся 29 человек , задержанных в сквере у Драмтеатра. Двое из них обращались за медицинской помощью. Девять активистов подали апелляцию на свое задержание — восьмерым сроки сократили , сообщает омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова.



« Мы не сторонники того чтобы задерживали за убеждения. Работают три правозащитных организации. Ожидаются новые обращения с апелляциями», — рассказала Татьяна Мерзлякова.



