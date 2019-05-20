После недели протестов в полиции Екатеринбурга остаются 29 человек
14:20, 20 Май 2019
Девять уже подали апелляцию.
После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находятся 29 человек, задержанных в сквере у Драмтеатра. Двое из них обращались за медицинской помощью. Девять активистов подали апелляцию на свое задержание — восьмерым сроки сократили, сообщает омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова.
«Мы не сторонники того чтобы задерживали за убеждения. Работают три правозащитных организации. Ожидаются новые обращения с апелляциями», — рассказала Татьяна Мерзлякова.
Полиция Екатеринбурга предъявила обвинение неформальному лидеру общественного движения «За сквер» Анне Балтиной. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга. Защитник девушки Екатерина Ручко рассказала ЕТВ, что состава преступления нет: Анна Балтина не организовывала собрания, только делала трансляцию с протестной акции на своей странице в Facebook. Это будут доказывать в суде. В самый напряженный день противостояния в сквере было задержано 70 человек.
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