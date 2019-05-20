Общественники восстановят вытоптанный газон в сквере Екатеринбурга

Участники сообщества «Храмы и скверы Екатеринбурга» решили устроить субботник, чтобы восстановить, вытоптанный во время протестов газон. Активисты также планируют заделать ямы, которые останутся после демонтажа забора. Дату уборки озвучат позднее.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал убрать забор в сквере у Драмтеатра, из-за которого вспыхнули волнения горожан неделю назад. Он заявил, что не хочет, чтобы он был поводом для раздора жителей. Сначала ограждение было сетчатым, но горожане, защищающие север сломали его и сбросили в Исеть. Позже строители установили капитальный забор.

