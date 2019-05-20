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Общественники восстановят вытоптанный газон в сквере Екатеринбурга

19:39, 20 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Трава облысела во время протестов против строительства храма святой Екатерины.

Участники сообщества «Храмы и скверы Екатеринбурга» решили устроить субботник, чтобы восстановить, вытоптанный во время протестов газон. Активисты также планируют заделать ямы, которые останутся после демонтажа забора. Дату уборки озвучат позднее.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал убрать забор в сквере у Драмтеатра, из-за которого вспыхнули волнения горожан неделю назад. Он заявил, что не хочет, чтобы он был поводом для раздора жителей. Сначала ограждение было сетчатым, но горожане, защищающие север сломали его и сбросили в Исеть. Позже строители установили капитальный забор.

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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, газон, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
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