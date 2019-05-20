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Мигрант, спасший троих детей в Екатеринбурге, получил условный срок

15:59, 20 Май 2019
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Геворг Аветисян с товарищем избили мужчину.

Житель Екатериньбурга Геворг Аветисян, которого в январе наградили за спасение троих детей из горящего дома, получил условный срок. В прошлом году мужчина ввязался в конфликт и ударил оппонента кирпичом в плечо. Тот попытался убежать но Аветисян и его знакомый догнали пострадавшего и избили его. Оппоненту сломали ребра, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Нападавших обвинили в умышленном причинении вреда здоровью. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

В январе этого года Геворг Аветисян спас из огня двух девочек и мальчика. Он шел мимо дома на Депутатской и увидел в окнах детей, которые махали руками. Мужчина разбил стекло и вытащил ребят из огня. МЧС поблагодарила мужчину за смелость и отвагу, наградив его огнетушителем. Позже выяснилось, что у Аветисяна нет российского гражданства. Его выселили из квартиры.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, мигранты, прокуратура, Свердловская область , Екатеринбург
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