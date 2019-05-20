Мигрант, спасший троих детей в Екатеринбурге, получил условный срок

Житель Екатериньбурга Геворг Аветисян, которого в январе наградили за спасение троих детей из горящего дома, получил условный срок. В прошлом году мужчина ввязался в конфликт и ударил оппонента кирпичом в плечо. Тот попытался убежать но Аветисян и его знакомый догнали пострадавшего и избили его. Оппоненту сломали ребра, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Нападавших обвинили в умышленном причинении вреда здоровью. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

В январе этого года Геворг Аветисян спас из огня двух девочек и мальчика. Он шел мимо дома на Депутатской и увидел в окнах детей, которые махали руками. Мужчина разбил стекло и вытащил ребят из огня. МЧС поблагодарила мужчину за смелость и отвагу, наградив его огнетушителем. Позже выяснилось, что у Аветисяна нет российского гражданства. Его выселили из квартиры.

