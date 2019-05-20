Мэрия Екатеринбурга предложит вернуться к храму-на-воде
13:00, 20 Май 2019
Отклоненный жителями проект попадет в рейтинговое голосование.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, какие варианты попадут в рейтинговое голосование по расположению храма святой Екатерины. Альтернативный опрос решили запустить сегодня, 20 мая. Глава города рассказал, что в список попадет проект храм-на-воде, который также отклонили городские активисты, место, где стоит заброшенная гостиница «Дели», и сквер у Драмтеатра, где и начали строительство. Список вариантов не окончательный: мэрия продолжает принимать предложения.
Жители Екатеринбурга требуют провести референдум по строительству храма, но он может отложить строительство на два года. Президент Владимир Путин предложил учесть мнение жителей с помощью опроса: его можно провести всего за один день. Окончательное решение должны принять депутаты гордумы.
Зеленский: величайший шоумен
ЕТВ узнал мнение о президенте Украины у жителей страны, которые перебрались на Урал.
Новое и интересное
Эффект протеста
Городские истории
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»