Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Мэрия Екатеринбурга предложит вернуться к храму-на-воде

13:00, 20 Май 2019
gorod_siti_led.jpg
Фото: ЕТВ
Отклоненный жителями проект попадет в рейтинговое голосование.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, какие варианты попадут в рейтинговое голосование по расположению храма святой Екатерины. Альтернативный опрос решили запустить сегодня, 20 мая. Глава города рассказал, что в список попадет проект храм-на-воде, который также отклонили городские активисты, место, где стоит заброшенная гостиница «Дели», и сквер у Драмтеатра, где и начали строительство. Список вариантов не окончательный: мэрия продолжает принимать предложения.

Жители Екатеринбурга требуют провести референдум по строительству храма, но он может отложить строительство на два года. Президент Владимир Путин предложил учесть мнение жителей с помощью опроса: его можно провести всего за один день. Окончательное решение должны принять депутаты гордумы.

Зеленский: величайший шоумен
ЕТВ узнал мнение о президенте Украины у жителей страны, которые перебрались на Урал.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Мэрия Екатеринбурга предложит вернуться к храму-на-воде»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, храм Святой Екатерины, храм на воде, сквер у Драмтеатра
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
23 мая в 19:30
С Татьяна Самойлова
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова