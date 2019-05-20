Мэр Челябинска заморозил проект часовни в парке из-за Екатеринбурга

В Челябинске заморозили проект по строительству часовни в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета. Глава города Челябинска Владимир Елистратов испугался реализовывать проект на фоне протестов в Екатеринбурге. «Опыт Екатеринбурга должен быть изучен. У нас пока все приостановлено. Мы изучим мнение жителей, будем вести общение», — цитирует ТАСС мэра Челябинска. Проект Часовни одобрили в 2016 году.

В Екатеринбурге всю неделю продолжались протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Сначала выступления пытались подавить силовыми методами, но потом решили провести опрос (подсказал Владимир Путин). Один опрос запустила мэрия, второй, должна инициировать гордума. Идею референдума на сегодняшнем заседании отклонили. На фоне протестов в Екатеринбурге отклонили проект строительства храма в сквере Красноярска. ЕТВ собрал все подобные истории здесь.