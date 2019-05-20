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Мэр Челябинска заморозил проект часовни в парке из-за Екатеринбурга

16:25, 20 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Глава города решил узнать мнение жителей, чтобы пресечь возможные протесты.

В Челябинске заморозили проект по строительству часовни в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета. Глава города Челябинска Владимир Елистратов испугался реализовывать проект на фоне протестов в Екатеринбурге. «Опыт Екатеринбурга должен быть изучен. У нас пока все приостановлено. Мы изучим мнение жителей, будем вести общение», — цитирует ТАСС мэра Челябинска. Проект Часовни одобрили в 2016 году.

В Екатеринбурге всю неделю продолжались протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Сначала выступления пытались подавить силовыми методами, но потом решили провести опрос (подсказал Владимир Путин). Один опрос запустила мэрия, второй, должна инициировать гордума. Идею референдума на сегодняшнем заседании отклонили. На фоне протестов в Екатеринбурге отклонили проект строительства храма в сквере Красноярска. ЕТВ собрал все подобные истории здесь.

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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, протесты, Челябинск, Екатеринбург
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