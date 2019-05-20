Коммунисты призвали думу Екатеринбурга к самоуничтожению

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Александр Ивачев обвинил в протестах вокруг храма святой Екатерины гордуму Екатеринбурга. Он напомнил , что депутаты поддержали решение о его строительстве на заседании 12 февраля. Воздержались только члены фракции КПРФ. По словам Ивачева , народные избранники решают многие вопросы без должного обсуждения ( пример — мэр), поэтому коммунисты потребуют роспуска думы на очередном заседании.



Фракция КПРФ внесла в повестку заседания гордумы вопрос о роспуске текущего созыва. Инициатором идеи стал руководитель региональной ячейки партии Александр Ивачев. Без депутатов он решил организоватьвсенародное голосование» по строительству храма святой Екатерины.Если уж тратить 120 миллионовто делать это с максимальной пользой!», — написал Ивачев на своей странице в Facebook.