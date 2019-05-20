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Коммунисты призвали думу Екатеринбурга к самоуничтожению

19:00, 20 Май 2019
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Фото: Facebook Александра Ивачева
Александр Ивачев хочет устроить всенародное голосование по храму святой Екатерины без депутатов.
Фракция КПРФ внесла в повестку заседания гордумы вопрос о роспуске текущего созыва. Инициатором идеи стал руководитель региональной ячейки партии Александр Ивачев. Без депутатов он решил организовать «всенародное голосование» по строительству храма святой Екатерины. «Если уж тратить 120 миллионов, то делать это с максимальной пользой!», — написал Ивачев на своей странице в Facebook.

Александр Ивачев обвинил в протестах вокруг храма святой Екатерины гордуму Екатеринбурга. Он напомнил, что депутаты поддержали решение о его строительстве на заседании 12 февраля. Воздержались только члены фракции КПРФ. По словам Ивачева, народные избранники решают многие вопросы без должного обсуждения (пример — мэр), поэтому коммунисты потребуют роспуска думы на очередном заседании.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, коммунизм, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
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