Избирком сообщил, сколько стоит референдум в Екатеринбурге

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По словам Захарова , провести в Екатеринбурге референдум невозможно. Чтобы он считался легитимным , необходима явка в 50% избирателей , а такое в городе сложно организовать даже во время выборов. Если такой явки не будет , то вопрос придется отложить на два года — такой срок нужен на перезапуск референдума по этой теме. Для опроса же достаточно 30% избирателей — около 300 тысяч жителей , но его результаты будут носить лишь рекомендательный характер. Хотя руководство города и области заявляет , что решение будет принято в точном соответствии с мнением жителей.





Форму учета общественного мнения по поводу строительства определят депутаты гордумы на очередном заседании , которое состоится 21 мая. Параллельно мэрия Екатеринбурга запустила свое рейтинговое голосование.

На организацию референдума по месту строительства храма святой Екатерины придется потратить минимум 130 миллионов рублей. Глава горизбиркома Илья Захаров сообщилчто на эти деньги избирательные участки должны превратиться в пункты приема голосов. Планируют также подключить торговые центры. Также цена будет зависеть от тогобудет ли использовано видеонаблюдение.