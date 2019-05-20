Избирком сообщил, сколько стоит референдум в Екатеринбурге
12:44, 20 Май 2019
Из городского бюджета при таком раскладе придется потратить 130 миллионов рублей.
На организацию референдума по месту строительства храма святой Екатерины придется потратить минимум 130 миллионов рублей. Глава горизбиркома Илья Захаров сообщил, что на эти деньги избирательные участки должны превратиться в пункты приема голосов. Планируют также подключить торговые центры. Также цена будет зависеть от того, будет ли использовано видеонаблюдение.
По словам Захарова, провести в Екатеринбурге референдум невозможно. Чтобы он считался легитимным, необходима явка в 50% избирателей, а такое в городе сложно организовать даже во время выборов. Если такой явки не будет, то вопрос придется отложить на два года — такой срок нужен на перезапуск референдума по этой теме. Для опроса же достаточно 30% избирателей — около 300 тысяч жителей, но его результаты будут носить лишь рекомендательный характер. Хотя руководство города и области заявляет, что решение будет принято в точном соответствии с мнением жителей.
Форму учета общественного мнения по поводу строительства определят депутаты гордумы на очередном заседании, которое состоится 21 мая. Параллельно мэрия Екатеринбурга запустила свое рейтинговое голосование.
Зеленский: величайший шоумен
ЕТВ узнал мнение о президенте Украины у жителей страны, которые перебрались на Урал.
Новое и интересное
Эффект протеста
Городские истории
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»