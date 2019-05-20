Из сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге вывезли строительные вагончики
22:39, 20 Май 2019
Рабочие готовятся к демонтажу забора.
На строительной площадке храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра начали подготовку к демонтажу забора. Пока что рабочие сделали подкопы под металлическими сваями и вывезли с площадки все строительные вагончики. О том, уберут ли ограждение под покровом ночи, ЕТВ расскажет вам утром. На демонтаже забора настояла Екатеринбургская Епархия. Митрополит Кирилл призвал застройщика и Фонд Святой Екатерины убрать забор, если это поможет примирить защитников сквера и сторонником храма.
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Акции протеста в защиту сквера в Екатеринбурге начались ровно неделю назад, когда в ночь на 13 мая площадку обнесли забором. Традиционные «обнимашки» обернулись провокациями и задержаниями. Защитники сквера сломали временные ограждения и сбросили их в Исеть. После этого стройплощадку обнесли шумоизоляционными панелями.
Окончательное место для строиетельства храма святой Екатерины определит опрос. Паралельно мэрия Екатеринбурга проведет свое рейтинговое голосование. Среди вариантов будут проект храма-на-воде, который также отклонили городские активисты, сквер у метро «Динамо», место, где стоит заброшенная гостиница «Дели», и сквер у Драмтеатра, где и начали строительство. Свои варианты можно направить в электронную приемную.
Фото в тексте: Мария Вонакова, ЕТВ
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