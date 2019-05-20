Из сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге вывезли строительные вагончики

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На строительной площадке храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра начали подготовку к демонтажу забора. Пока что рабочие сделали подкопы под металлическими сваями и вывезли с площадки все строительные вагончики. О томуберут ли ограждение под покровом ночиЕТВ расскажет вам утром. На демонтаже забора настояла Екатеринбургская Епархия. Митрополит Кирилл призвал застройщика и Фонд Святой Екатерины убрать заборесли это поможет примирить защитников сквера и сторонником храма.