Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге
10:05, 20 Май 2019
Народные избранники собрались на экстренное совещание в мэрии.
Прямо сейчас в гордуме Екатеринбурга проходит совещание совместно с депутатами Госдумы — они обсуждают протесты в сквере у Драмтеатра, которые начались неделю назад из-за строительства храма святой Екатерины. Все это время гордума (за исключением некоторых депутатов) игнорировала протесты на Октябрьской площади.
На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Предположительно — председатель комитета Сергей Гаврилов, члены комитета Владимир Крупенников и Николай Земцов, депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Корреспондент ЕТВ присутствует на совещании. Кроме того, сегодня, 20 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен предложить не менее четырех альтернативных площадок для храма святой Екатерины. Также депутаты гордумы должны будут встретиться с мэром Екатеринбурга завтра, 21 мая, на очередном заседании.
Зеленский: величайший шоумен
ЕТВ узнал мнение о президенте Украины у жителей страны, которые перебрались на Урал.
Новое и интересное
Эффект протеста
Городские истории
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»