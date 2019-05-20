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Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге

10:05, 20 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Народные избранники собрались на экстренное совещание в мэрии.
Прямо сейчас в гордуме Екатеринбурга проходит совещание совместно с депутатами Госдумы — они обсуждают протесты в сквере у Драмтеатра, которые начались неделю назад из-за строительства храма святой Екатерины. Все это время гордума (за исключением некоторых депутатов) игнорировала протесты на Октябрьской площади.

На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Предположительно — председатель комитета Сергей Гаврилов, члены комитета Владимир Крупенников и Николай Земцов, депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Корреспондент ЕТВ присутствует на совещании. Кроме того, сегодня, 20 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен предложить не менее четырех альтернативных площадок для храма святой Екатерины. Также депутаты гордумы должны будут встретиться с мэром Екатеринбурга завтра, 21 мая, на очередном заседании.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, протест, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, гордума, Госдума, мэрия
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