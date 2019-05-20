Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге

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На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества , вопросам общественных и религиозных объединений. Предположительно — председатель комитета Сергей Гаврилов , члены комитета Владимир Крупенников и Николай Земцов , депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.





Корреспондент ЕТВ присутствует на совещании. Кроме того , сегодня , 20 мая , губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен предложить не менее четырех альтернативных площадок для храма святой Екатерины. Также депутаты гордумы должны будут встретиться с мэром Екатеринбурга завтра , 21 мая , на очередном заседании.

Прямо сейчас в гордуме Екатеринбурга проходит совещание совместно с депутатами Госдумы — они обсуждают протесты в сквере у Драмтеатракоторые начались неделю назад из-за строительства храма святой Екатерины. Все это время гордумаза исключением некоторых депутатов) игнорировала протесты на Октябрьской площади.