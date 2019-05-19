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«Смелый очкарик» Рябухин предложил своей пассии руку и сердце

12:34, 19 Май 2019
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Екатеринбуржец, которого судили за то, что он вступился за избиваемую девушку друга, вышел из колонии, где отбывал наказание. А на концерте Басты «рыцарь» Вячеслав сделал предложение своей возлюбленной.

Вячеслав Рябухин, обычный екатеринбуржец, прославился, попав в федеральную медиа-повестку, после того, как два года назад, летом 2017 года ввязался в конфликт из благородных, можно сказать, рыцарских побуждений. Он приехал помочь девушке друга, которая не могла сама покинуть пьяную, агрессивную компанию подростков. Миссию свою Рябухин выполнил и дело с условными «противниками» после словесной перепалки завершилось миром. Но в последний момент к герою в очках (от этого и журналистское прозвище «очкарик») подошли приятели его оппонента. И один из них, Саргис Арутунян толкнул Владислава. Рябухин ответил Рефлекторным ударом, от которого Арутунян упал. А потом была серия громких судов. За судьбой очкарика, который повел себя как рыцарь следила вся страна. В итоге Рябухина признали виновным, приговорив к обязательным работам, которые потом заменили на 22 дня тюремного заключения. И вот Рябухин вышел на свободу и все у него хорошо.

Власть без лица
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На концерте Басты в Екатеринбурге Вячеслав Рябухин поднялся на сцену и громко, при всех собравшихся, предложил своей девушке выйти за него замуж.

«Я тебя очень люблю, без тебя меня нет. Выходи за меня», — сказал Владислав Рябухин.

Зал взорвался аплодисментами, а музыканты, вместо рэп-битов грянули свадебный марш.

Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, свадьба, суд, концерт
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