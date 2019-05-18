Забор и задержанные. Чем закончилась встреча активистов с Высокинским
14:46, 18 Май 2019
Защитники сквера у Драмтеатра потеряли интерес к мэру после заявления губернатора.
Под конец переговоров между мэром Александром Высокинским (который почему-то еще и модерировал встречу) и защитниками сквера у Драмтеатра прозвучало заявление губернатора Евгения Куйвашева о том, что в понедельник, 20 мая, правительство Свердловской области представит не менее четырех альтернативных площадок для храма святой Екатерины. После этого активисты потеряли интерес к главе Екатеринбурга, но до заявления Высокинский успел высказать несколько принципиальных положений о заборе в сквере, задержанных после протестов и камерах, которые будут следить за происходящим.
После того, как активисты и мэр обсудили вопрос о референдуме (100% присутствующих высказались «за»), от защитников прозвучало требование убрать забор. По их мнению, именно он является главным раздражающим фактором, из-за которого протест притягивает все больше людей, поэтому от забора нужно избавиться как можно скорее. Александр Высокинский, который накануне во время пресс-конференции уже заявил, что забор останется, повторил это защитникам сквера.
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Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Давайте не будем трогать забор.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил, что стройплощадка должна быть огорожена забором по закону. Предложение сделать забор хотя бы прозрачным не встретило одобрения мэра Высокинского. Чуть позже ему пришлось в ручном режиме останавливать строительные работы — он пообещал это сделать еще сутки назад, но, по словам участников встречи, за забором все еще «что-то пилят».
Зато мэр утвердительно ответил на вопрос, можно ли будет установить за забором камеры, которые бы в режиме реального времени показывали, что там происходит. Это нужно, чтобы горожане могли контролировать, реально ли остановлена стройка.
О задержанных, которые сейчас в Свердловском областном суде опротестовывают свои аресты, Александр Высокинский выразился лаконично: это вне компетенции мэрии, полицейские работают в рамках закона.
Сейчас мэр направился в сквер, чтобы осмотреть забор, убедиться, что стройка остановлена, и наметить места, где можно повесить камеры.
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