Забор и задержанные. Чем закончилась встреча активистов с Высокинским

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Зато мэр утвердительно ответил на вопрос , можно ли будет установить за забором камеры , которые бы в режиме реального времени показывали , что там происходит. Это нужно , чтобы горожане могли контролировать , реально ли остановлена стройка.





О задержанных , которые сейчас в Свердловском областном суде опротестовывают свои аресты , Александр Высокинский выразился лаконично: это вне компетенции мэрии , полицейские работают в рамках закона.





Сейчас мэр направился в сквер , чтобы осмотреть забор , убедиться , что стройка остановлена , и наметить места , где можно повесить камеры.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщилчто стройплощадка должна быть огорожена забором по закону. Предложение сделать забор хотя бы прозрачным не встретило одобрения мэра Высокинского. Чуть позже ему пришлось в ручном режиме останавливать строительные работы — он пообещал это сделать еще сутки назаднопо словам участников встречиза забором все ещечто-то пилят».