Высокинский завел общественников за забор в сквере у Драмтеатра
15:11, 18 Май 2019
Мэр под личную ответственность смог провести людей за периметр стройки.
Мэр Александр Высокинский после переговоров с защитниками сквера в Драмтеатра пошел вместе с активистами и журналистами на место стройки. И завел всех на ее территорию! А все для того, чтобы на деле показать, что внутри не срубили ни одного дерева.
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Здесь даже газон выглядит лучше, чем снаружи периметра.
Также мэр заявил, что внутри периметра безопасности установят мачту, где повесят четыре веб-камеры, чтобы они транслировали происходящее на стройке. Это нужно для того, чтобы контролировать состояние стройки — до конца опроса она должна быть остановлена.
На набережной, которая сейчас перекрыта, установят дополнительные КПП, чтобы горожане могли там проходить. Кроме того, с участка уберут строительную технику. Также на паспорт объекта (который размещен на заборе) добавят телефон кол-центра, куда можно будет сообщить о работах или узнать о том, что происходит на стройке.
Александр Высокинский заявил, что список альтернативных площадок, который предложит губернатор в понедельник, 20 мая, — это предложение включить в опрос и референдум. То есть выступление губернатора не отменяет выражение горожанами своего мнения.
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