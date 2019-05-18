Высокинский завел общественников за забор в сквере у Драмтеатра

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На набережной , которая сейчас перекрыта , установят дополнительные КПП , чтобы горожане могли там проходить. Кроме того , с участка уберут строительную технику. Также на паспорт объекта ( который размещен на заборе) добавят телефон кол-центра , куда можно будет сообщить о работах или узнать о том , что происходит на стройке.





, что список альтернативных площадок , который предложит губернатор в понедельник , 20 мая, — это предложение включить в опрос и референдум. То есть выступление губернатора не отменяет выражение горожанами своего мнения.



Смотрите прямой эфир ЕТВ с места событий здесь Александр Высокинский заявилчто список альтернативных площадоккоторый предложит губернатор в понедельник20 мая, — это предложение включить в опрос и референдум. То есть выступление губернатора не отменяет выражение горожанами своего мнения.

Также мэр заявилчто внутри периметра безопасности установят мачтугде повесят четыре веб-камерычтобы они транслировали происходящее на стройке. Это нужно для тогочтобы контролировать состояние стройки — до конца опроса она должна быть остановлена.