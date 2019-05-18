Верующие устроили импровизированный молебен в сквере у Драмтеатра
19:34, 18 Май 2019
Не все из тех, кто пришел помолиться, настаивают на том, чтобы храм был именно здесь. Им просто нужен собор.
На шестой день протестов у Драмтеатра в сквер на Октябрьской площади пришли священники и их прихожане (около ста человек, судя по прямой трансляции с места событий) и устроили небольшой молебен. Они выстроились около забора и пропели несколько молитв, после этого люди с иконами поднялись на ступеньки около фонтана и устроили акцию «Сердце города», сложив руки сердечком.
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Фото: ЕТВ
В это время волонтеры оргагнизации «Волонтеры Урала» в манишках «Фонда святой Екатерины» начали раздавать всем, кто находится в сквере (в том числе и его защитникам), горячие круассаны. Активисты отказывались от хлеба.
Верующих в сквере встретили довольно спокойно — конфликтов, по крайней мере сразу, не было. Прямую трансляцию с места событий смотрите здесь.
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