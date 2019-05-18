Верующие устроили импровизированный молебен в сквере у Драмтеатра

Не все из тех, кто пришел помолиться, настаивают на том, чтобы храм был именно здесь. Им просто нужен собор.

На шестой день протестов у Драмтеатра в сквер на Октябрьской площади пришли священники и их прихожане ( около ста человек , судя по прямой трансляции с места событий) и устроили небольшой молебен. Они выстроились около забора и пропели несколько молитв , после этого люди с иконами поднялись на ступеньки около фонтана и устроили акцию « Сердце города», сложив руки сердечком.