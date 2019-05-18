«Только референдум»: защитники сквера у Драмтеатра «зарубили» опрос

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100% участников встречи из числа защитников сквера проголосовали за референдум , а точнее за то , чтобы вынести этот вопрос на заседание гордумы.

Впрочемэто не переубедило активистовравно как и точто присутствующий на встрече депутат Госдумы Андрей Альшевских заметилчто решение о референдуме будет принимать гордумакоторая уже проголосовала против такой идеи.