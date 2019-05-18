Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Только референдум»: защитники сквера у Драмтеатра «зарубили» опрос

13:06, 18 Май 2019
photo_2019-05-18_11-51-43.jpg
Александр Высокинский пытается модерировать встречу
Фото: ЕТВ
Горожан не остановило даже то, что гордума может заблокировать такое решение.
Активисты, которые пришли на встречу с мэром Александром Высокинским, единогласно выбрали форму решения вопроса о месте строительства храма святой Екатерины. И это референдум, хотя горадминистрация и президент Владимир Путин предлагали провести опрос.

Мэр Высокинский, который пытается модерировать встречу с активными защитниками сквера у Драмтеатра, сообщил, что стоимость референдума в десять раз выше, чем проведение опроса.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Референдум стоит 120-130 миллионов рублей (как полноценные выборы депутатов гордумы), а опрос — 8-10 миллионов рублей.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Впрочем, это не переубедило активистов, равно как и то, что присутствующий на встрече депутат Госдумы Андрей Альшевских заметил, что решение о референдуме будет принимать гордума, которая уже проголосовала против такой идеи.

100% участников встречи из числа защитников сквера проголосовали за референдум, а точнее за то, чтобы вынести этот вопрос на заседание гордумы.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале ««Только референдум»: защитники сквера у Драмтеатра «зарубили» опрос»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, протест, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, сквер, Екатеринбург, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Зрелище
Уралхиммаш = музей.
Уралхиммаш = музей.
От Светланы Зенковой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова