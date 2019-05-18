«Только референдум»: защитники сквера у Драмтеатра «зарубили» опрос
13:06, 18 Май 2019
Горожан не остановило даже то, что гордума может заблокировать такое решение.
Активисты, которые пришли на встречу с мэром Александром Высокинским, единогласно выбрали форму решения вопроса о месте строительства храма святой Екатерины. И это референдум, хотя горадминистрация и президент Владимир Путин предлагали провести опрос.
Мэр Высокинский, который пытается модерировать встречу с активными защитниками сквера у Драмтеатра, сообщил, что стоимость референдума в десять раз выше, чем проведение опроса.
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Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Референдум стоит 120-130 миллионов рублей (как полноценные выборы депутатов гордумы), а опрос — 8-10 миллионов рублей.
Впрочем, это не переубедило активистов, равно как и то, что присутствующий на встрече депутат Госдумы Андрей Альшевских заметил, что решение о референдуме будет принимать гордума, которая уже проголосовала против такой идеи.
100% участников встречи из числа защитников сквера проголосовали за референдум, а точнее за то, чтобы вынести этот вопрос на заседание гордумы.
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