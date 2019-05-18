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Шифрин предложил отдать прагматикам вопрос по храму в Екатеринбурге

18:39, 18 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Артист решил, что сегодняшние противостояния не дают точной картины о мнении жителей.
Екатеринбургские протесты натолкнули Ефима Шифрина на философские размышления о противостоянии. «Это исключительно русское явление или это есть везде?», — спросил он на своей странице в Facebook. Артист призвал не прииукрашивать екатеринбургский прецедент и остальные события в масштабах страны, а оставить все «черно-белым».

Далее Шифрин отметил, что все новости его друзья либералы и патриоты воспринимают совершенно по-разному, поэтому все важные решения должны принимать прагматики. «Как бы так сделать, чтобы дорогу к храму замостили прагматики? А не кликуши и не те, кто ужас-ужас“ без конца». По мнению артиста, такие люди смогли бы точно определить, что нужнее городу: храм, планетарий или новая станция метро.

В Екатеринбурге шестой день не утихают протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Президент Владимир Путин предложил провести опрос, чтобы учесть мнение жителей. Идею поддержали областые и городские власти. Губернатор Куйвашев обещал представить четыре возможные площадки для переноса храма в понедельник, 20 мая. Екатеринбургская епархия тем временем продолжает настаивать, что нельзя прерывать стартовавшие строительные работы.
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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, сквер у Драмтеатра, храм-на-драме, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
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