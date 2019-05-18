Шифрин предложил отдать прагматикам вопрос по храму в Екатеринбурге

Екатеринбургские протесты натолкнули Ефима Шифрина на философские размышления о противостоянии. « Это исключительно русское явление или это есть везде?», — спросил он на своей странице в Facebook. Артист призвал не прииукрашивать екатеринбургский прецедент и остальные события в масштабах страны , а оставить все « черно-белым».





Далее Шифрин отметил , что все новости его друзья либералы и патриоты воспринимают совершенно по-разному , поэтому все важные решения должны принимать прагматики. « Как бы так сделать , чтобы дорогу к храму замостили прагматики? А не кликуши и не те , кто „ ужас-ужас“ без конца». По мнению артиста , такие люди смогли бы точно определить , что нужнее городу: храм , планетарий или новая станция метро.



