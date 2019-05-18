Протестующие переругались между собой перед встречей с Высокинским

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Принцип , по которому отбирали переговорщиков со стороны защитников сквера , менялся несколько раз в течение часа: сначала это были те , кто пришел первым , потом — те , у кого есть юридическое или экологическое образование. Позже в толпе прозвучало предложение не ходить вообще, « раз мы и между собой договориться не можем». В конечном итоге , взявший на себя роль лидера Иван Волков прошел к мэру один и договорился , что зайдут 59 человек , а не 30 , как это оговаривалось ранее.

Часть активных защитников сквера у Драмтеатра от строительства там храма святой Екатерины отказалась от участия в переговорах с мэрией еще вчерав том числе назначенный главным Александр Иванов), но сегодня к горадминистрации приехали другие протестующие. В течение часа они пытались договориться между собойкто же все-таки пойдет на разговор с Александром Высокинским.