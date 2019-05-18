Протестующие переругались между собой перед встречей с Высокинским
11:36, 18 Май 2019
В список попали 59 человек вместо 30.
Часть активных защитников сквера у Драмтеатра от строительства там храма святой Екатерины отказалась от участия в переговорах с мэрией еще вчера (в том числе назначенный главным Александр Иванов), но сегодня к горадминистрации приехали другие протестующие. В течение часа они пытались договориться между собой, кто же все-таки пойдет на разговор с Александром Высокинским.
Принцип, по которому отбирали переговорщиков со стороны защитников сквера, менялся несколько раз в течение часа: сначала это были те, кто пришел первым, потом — те, у кого есть юридическое или экологическое образование. Позже в толпе прозвучало предложение не ходить вообще, «раз мы и между собой договориться не можем». В конечном итоге, взявший на себя роль лидера Иван Волков прошел к мэру один и договорился, что зайдут 59 человек, а не 30, как это оговаривалось ранее.
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Фото: ЕТВ
Обсуждение будет касаться не только того, как будет проходить опрос по скверу, но и будет ли это опрос и референдум. Хотя последний вариант не устраивает мэрию — эту позицию озвучил сам Александр Высокинский, аргументировав тем, что референдум займет год, а в этой ситуации это слишком долго.
Корреспондент ЕТВ находится на месте событий, мы обязательно напишем о ходе встречи и ее результатах.
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