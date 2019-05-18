Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Протестующие переругались между собой перед встречей с Высокинским

11:36, 18 Май 2019
photo_2019-05-18_11-24-29.jpg
Александр Высокинский читает список активистов
Фото: ЕТВ
В список попали 59 человек вместо 30.
Часть активных защитников сквера у Драмтеатра от строительства там храма святой Екатерины отказалась от участия в переговорах с мэрией еще вчера (в том числе назначенный главным Александр Иванов), но сегодня к горадминистрации приехали другие протестующие. В течение часа они пытались договориться между собой, кто же все-таки пойдет на разговор с Александром Высокинским.

Принцип, по которому отбирали переговорщиков со стороны защитников сквера, менялся несколько раз в течение часа: сначала это были те, кто пришел первым, потом — те, у кого есть юридическое или экологическое образование. Позже в толпе прозвучало предложение не ходить вообще, «раз мы и между собой договориться не можем». В конечном итоге, взявший на себя роль лидера Иван Волков прошел к мэру один и договорился, что зайдут 59 человек, а не 30, как это оговаривалось ранее.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
60805141_1539889189474495_3823147808341360640_n.jpg
Горожане решают, кто пойдет на встречу с Высокинским

Фото: ЕТВ

Обсуждение будет касаться не только того, как будет проходить опрос по скверу, но и будет ли это опрос и референдум. Хотя последний вариант не устраивает мэрию — эту позицию озвучил сам Александр Высокинский, аргументировав тем, что референдум займет год, а в этой ситуации это слишком долго.

Корреспондент ЕТВ находится на месте событий, мы обязательно напишем о ходе встречи и ее результатах.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Протестующие переругались между собой перед встречей с Высокинским»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, протесты, протест, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Зрелище
Уралхиммаш = музей.
Уралхиммаш = музей.
От Светланы Зенковой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова