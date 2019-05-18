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Куйвашев предложит новые места для храма святой Екатерины

13:51, 18 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Губернатор представит список в понедельник, 20 мая.
Через два дня, в понедельник 20 мая, свердловское правительство опубликует список альтернативных мест, где возможно строительство храма святой Екатерины.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга.
Повторю, вы знаете, что есть разные точки зрения. И все они — должны быть услышаны. Уже в понедельник — и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Губернатор представит не менее четырех новых площадок, которые альтернативны скверу на Октябрьской площади. Также правительство будет собирать варианты нового размещения храма у горожан. Также Куйвашев заявил, что после формирования списка проведут опрос горожан.

В это время в администрации Екатеринбурга мэр Александр Высокинский проводит встречу с защитниками сквера у Драмтеатра.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, протесты, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Андрей Альшевских, Александр Высокинский
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