Куйвашев предложит новые места для храма святой Екатерины

Хочу , чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм , и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму , и где скверу — должны решить все вы , жители Екатеринбурга.

Повторю , вы знаете , что есть разные точки зрения. И все они — должны быть услышаны. Уже в понедельник — и в СМИ , и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма.