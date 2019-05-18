Епархия продолжит доказывать, что сквер у Драмтеатра — лучший вариант
17:48, 18 Май 2019
После службы верующие отправятся на место протестов, чтобы поучаствовать в акции Фонда святой Екатерины.
Екатеринбургская епархия снова презентует храм святой Екатерины на месте сквера у Драмтеатра, чтобы убедить протестующих. Несмотря на заявление губернатора Куйвашева, верующие уверены, что выбранная площадка идеально подходит для строительства. Макеты разместят на набережной, чтобы доказать, что большая часть сквера никуда не денется. «Мы с иронией отнеслись к этой новости [о выборе другой площадки для храма — прим. ЕТВ]», — начал выступление протоиерей и настоятель Храма-на-Крови Максим Минайло.
«Верующим не привыкать скитаться по городу в поисках пристанища для храма святой Екатерины, поэтому мы с некой иронией воспринимаем новость. Перенос ставит под сомнение возможность всей стройки», — заявил настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло. Он повторил, что за сквер у Драмтеатра проголосовали архитекторы, поэтому оно является оптимальным.
«Построим или нет, зависит от каждого из нас. Строительство храма — это жизненный путь. Людям предлагают пройти его заново. Справедливо ли это? Милосердно», — спросил Максим Миняйло.
После богослужения верующие направятся в сквер, чтобы поучаствовать в акции «сердце города», которую запустил фонд святой Екатерины. Люди должны сложить ладони в виде сердца в знак того, что храм должен быть построен в центре города.
Точное место строительства храма святой Екатерины решит опрос горожан. Организацию, которая будет его проводит, выберет гордума. Губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление, что предложит минимум четыре площадки для возможного переноса храма. Их озвучат в понедельник, 20 мая.
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Новое и интересное
Эффект протеста
Городские истории
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Зрелище
Уралхиммаш = музей.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»