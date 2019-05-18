Екатеринбургская епархия снова презентует храм святой Екатерины на месте сквера у Драмтеатра , чтобы убедить протестующих. Несмотря на заявление губернатора Куйвашева , верующие уверены , что выбранная площадка идеально подходит для строительства. Макеты разместят на набережной , чтобы доказать , что большая часть сквера никуда не денется. « Мы с иронией отнеслись к этой новости [о выборе другой площадки для храма — прим. ЕТВ]», — начал выступление протоиерей и настоятель Храма-на-Крови Максим Минайло.





« Верующим не привыкать скитаться по городу в поисках пристанища для храма святой Екатерины , поэтому мы с некой иронией воспринимаем новость. Перенос ставит под сомнение возможность всей стройки», — заявил настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло. Он повторил , что за сквер у Драмтеатра проголосовали архитекторы , поэтому оно является оптимальным.





« Построим или нет , зависит от каждого из нас. Строительство храма — это жизненный путь. Людям предлагают пройти его заново. Справедливо ли это? Милосердно», — спросил Максим Миняйло.





После богослужения верующие направятся в сквер , чтобы поучаствовать в акции « сердце города», которую запустил фонд святой Екатерины. Люди должны сложить ладони в виде сердца в знак того , что храм должен быть построен в центре города.



