«Забор будет стоять»: Высокинский испугался решительных действий

Забор , огораживающий территорию под храм святой Екатерины , останется , несмотря на решение провести опрос по месту его размещения. Об это на пресс-конференции после протестов рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский: « Если мы уберем забор , в сквер могут прийти сторонники храма и устроить волнения». Решение о проведении опроса должны принять депутаты гордумы Екатеринбурга. Когда будут известны его результаты , глава города не уточнил: « Наша цель сделать не быстро , а правильно».

Александр Высокинский впервые пришел к протестующим у Драмтеатра 16 мая. Там он пообещал приостановить строительство сквера до подведения итогов опроса. Долгий разговор у мэра не получился — горожане выгнали его с площадки под крики

Позор». Как это было

.

Мэр еще раз повторил — работы по строительству храма приостановлены.