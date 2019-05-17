«Забор будет стоять»: Высокинский испугался решительных действий
11:49, 17 Май 2019
Глава города вышел в народ после изгнания с протестной акции.
Забор, огораживающий территорию под храм святой Екатерины, останется, несмотря на решение провести опрос по месту его размещения. Об это на пресс-конференции после протестов рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский: «Если мы уберем забор, в сквер могут прийти сторонники храма и устроить волнения». Решение о проведении опроса должны принять депутаты гордумы Екатеринбурга. Когда будут известны его результаты, глава города не уточнил: «Наша цель сделать не быстро, а правильно».
Мэр еще раз повторил — работы по строительству храма приостановлены. Александр Высокинский впервые пришел к протестующим у Драмтеатра 16 мая. Там он пообещал приостановить строительство сквера до подведения итогов опроса. Долгий разговор у мэра не получился — горожане выгнали его с площадки под крики «Позор». Как это было, смотрите здесь.
Власть без лица
Стихийный протест защитников сквера и организованные провокации сторонников храма.
Мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос по строительству храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра после предложения Владимира Путина. Глава государства заявил, что это самое очевидное решение, основанное на принципах демократии.
По результатам последнего исследования фонда «Социум», большинство жителей города выступают против строительства храма на выбранном месте, 60% опрошенных хотели бы проведения референдума.
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