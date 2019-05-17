Владислав Крапивин поддержал за защитников сквера и осудил аресты

«Передай, пожалуйста, всем (имея в виду соцсети), что я за сквер! Я не понимаю, почему нужно строить именно там, где зелень, где набережная? Ведь можно было бы восстановить на историческом месте! Храм должен быть там, где у людей согласие и уважение, а это место уже стало плодом вражды и непонимания. Ведь может дойти до крови, и будет второй Храм-на-Крови, который там, кстати, рядом!

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