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Владислав Крапивин поддержал за защитников сквера и осудил аресты

11:43, 17 Май 2019
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Фото: фейсбук Дарьи Крапивиной
«В Писании сказано, что Бог есть любовь. О какой любви может идти речь, когда людям выкручивают руки и прячут их в автозаки?», — высказался знаменитый уральский писатель.
Писатель Владислав Крапивин не смог остаться в стороне от протестов на Октябрьской площади Екатеринбурга, которые будоражат город с вечера понедельника. Через свою внучку Дарью создатель и вдохновитель детского отряда «Каравелла» передал слова поддержки защитникам сквера. И осудил задержания участников протеста.
Власть без лица
О стихийном протесте защитников сквера.
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Слова Владислава Крапивина его внучка Дарья опубликовала на своей странице в фейсбуке:

«Передай, пожалуйста, всем (имея в виду соцсети), что я за сквер! Я не понимаю, почему нужно строить именно там, где зелень, где набережная? Ведь можно было бы восстановить на историческом месте! Храм должен быть там, где у людей согласие и уважение, а это место уже стало плодом вражды и непонимания. Ведь может дойти до крови, и будет второй Храм-на-Крови, который там, кстати, рядом!

В Писании сказано, что Бог есть любовь. О какой любви может идти речь, когда людям выкручивают руки и прячут их в автозаки? Обстановка уже накалена до предела, а путём хватания и задержания людей такие вопросы не решаются!»
Стояние горожан за сквер, который хотя вырубить ради строительства храма, продолжаются на Октябрьской площади с начала недели, с вечера понедельника. Вчера президент Владимир Путин заявил, что по вопросу строительства Храма необходимо провести соцопрос и учесть мнение всех.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, сквер у Драмтеатра, протесты, писатель, Владислав Крапивин
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