ВЦИОМ задал 41 вопрос жителям Екатеринбурга о строительстве храма
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит исследование в Екатеринбурге по поводу строительства храма святой Екатерины.
ЕТВ публикует полных список вопросов, которые социологи задают екатеринбуржцам.
1. Если говорить о ситуации в Екатеринбурге — вы довольны или не довольны ситуацией в целом?
2. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работает на своем посту хорошо или плохо?
3. Существуют ли в вашем городе проблемы, которые не решить без организации акций протеста?
4. Какие проблемы вы имеете в виду? Не более пяти проблем.
5. Несколько лет назад было объявлено о строительстве в Екатеринбурге о строительстве храма святой великомученицы Екатерины. Знаете ли вы об этом?
6. Вопрос строительства храма святой Екатерины значим лично для вас?
7. Знаете ли вы, где конкретно планируется построить храм святой Екатерины. Если знаете, назовите это место.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
8. Это удачное или не удачное место для строительства храма святой Екатерины?
9. Если учитывать все факторы, как вы относитесь к предложению о строительстве храма святой Екатерины в сквере у театра драмы?
10. Как вы думаете, большинство жителей Екатеринбурга поддерживают или нет строительства храма святой Екатерины?
11. Вы видели макет или фотографии проекта храма святой Екатерины? Он вам понравился или не понравился?
12. Вне зависимости от того, как вы лично относитесь к предложению о строительстве храма святой Екатерины, если бы вас попросили высказаться в поддержку этого предложения, то какие аргументы вы бы привели?
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
13. А если бы вас попросили высказаться против, то какие аргументы вы бы привели?
14. Какой информации о строительстве храма святой Екатерины вам не хватает. О чем должна быть эта информация?
15. Чьи мнения о строительстве храма святой Екатерины вы хотели бы узнать? До трех фамилий.
16. Сейчас я назову некоторых общественных и политических деятелей, а вы скажите мнение кого из них о строительстве храма святой Екатерины вам интересно, вызывает доверие:
· Историки города, краеведы
· Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
· Представители общественности, сторонники строительства храма
· Представители общественности, противники строительства храма
· Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
· Патриарх московский и всея Руси Кирилл
· Глава Екатеринбург Александр Высокинский
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
17. Высказываются разные мнения о строительства храма святой Екатерины. Скажите с каким из них вы в большей степени согласны
· Лучше стоить этот храм, как и предполагается, в сквере у театра драмы в соответствии с разработанным проектом
· Лучше стоить этот храм, как и предполагается, в сквере у театра драмы, но скорректировать проект с учетом мнения горожан
· Лучше построить этот храм в другом районе города
· Лучше отказаться от строительства храма в Екатеринбурге
18. Если бы от вас зависел выбор места строительства этого храма, то где бы вы рекомендовали его возвести. Не более пяти ответов.
19. Какую позицию в отношении строительства храма, как вам кажется, занимает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев? Или вам его позиция неизвестна?
20. В случае строительства храма святой Екатерины, как изменится облик района, где планируется построить храм?
21. Кто должен принимать решение о строительстве храма святой Екатерины?
Екатеринбургская городская дума
Жители города на референдуме
Федеральные органы власти
Администрация Екатеринбурга
Законодательное собрание Свердловской области
Губернатор Свердловской области
Правительство Свердловской области
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
22. Знаете ли вы о том, что несколько дней назад прошла акция против строительства храма Святой Екатерины?
23. Из каких источников вы узнали об этой акции?
24. Как вы считаете, чем в первую очередь руководствуются организаторы акции против строительства храма?
· Стремлением повлиять на ситуацию, сохранить территорию сквера
· Стремлением к саморекламе, пиару
· Стремлением реализовать свои политические амбиции
· Стремлением подорвать авторитет власти и дестабилизировать ситуацию в области
25. На ваш взгляд, кто является организатором акции?
26. Как вы относитесь к акции против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы?
27. С какой целью люди участвовали в этой акции протеста? До двух ответов
· Познакомиться с новыми людьми, найти единомышленников
· Возможность найти приключения
· Поучаствовать в стычке с полицией
· Посмотреть на происходящее ради интереса
· Выразить недовольство строительству храма
· За компанию с друзьями
· Пообщаться провести время
· Им заплатили за участие в акции
· Поддерживать отдельных политиков
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
28. В знак протеста против строительства храма в сквере у театра драмы участники акции снесли забор, ограничивающий строительную площадку. Как вы относитесь к таким действиям участников акции?
29. Если бы вам предложили принять участие в акции против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы, как бы вы поступили?
30. В чем из нижеперечисленного вы готовы принять участие в рамках акции против строительстве храма святой Екатерины в сквере у театра драмы?
· Распространить листовки, информацию в интернете
· Принять участие в шествии, массовой акции протеста
· Подписать обращение, петицию просьбу
· Вступить в группу в сети интернет и там выражать свою позицию
· Принять участие в пикете
31. В СМИ пишут о том, что в ходе акции произошли стычки между сторонниками и противниками строительства храма. Вы знаете об этом? Если знаете, то по вашему мнению, кто стал зачинщиком?
· Сторонники предложения о строительстве храма святой Екатерины
· Противники предложения о строительстве храма святой Екатерины
· В равной степени и сторонники, и противники
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
32. По информации СМИ одним из организаторов акции выступил штаб Алексея Навального в Екатеринбурге. Вы знаете, слышали об этом?
33. Чем в первую очередь руководствуются сторонники Алексея Навального в Екатеринбурге, участвуя в этой акции?
34. Как вы, в целом, относитесь к Алексею Навальному?
35. Акция протеста могут повлиять на ситуацию со строительством храма святой Екатерины и, если могут, то как?
36. В ходе общественных слушаний по вопросу строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы, высказывались различные предложения. Какие из них являются наиболее важными и должны быть соблюдены в первую очередь?
· Храм должен занять лишь небольшую часть сквера
· Должна быть благоустроена прилегающая к новому храму территория
· Должно быть проведено дополнительное озеленение сквера
· Храм не стоит строить на территории сквера ни при каких условиях
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
37. Считает ли вы себя верующим человеком?
38. Как часто вы посещаете в церковь?
39. Как вы относитесь к строительству в городе православных храмов?
40. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил построить новый парк Согласия вместо сквера, где планируется построить храм святой Екатерины. Вы знаете об этом?
41. Как вы считаете, как лучше поступить городским власти.
· Сохранить сквер в сегодняшнем виде, отказавшись от строительства храма святой Екатерины
· Построить храм святой Екатерины в сквере у драмтеатра, а вместо этого сквера построить парк в центре города.