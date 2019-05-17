ВЦИОМ задал 41 вопрос жителям Екатеринбурга о строительстве храма

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит исследование в Екатеринбурге по поводу строительства храма святой Екатерины.

ЕТВ публикует полных список вопросов, которые социологи задают екатеринбуржцам.

1. Если говорить о ситуации в Екатеринбурге — вы довольны или не довольны ситуацией в целом?

2. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работает на своем посту хорошо или плохо?

3. Существуют ли в вашем городе проблемы, которые не решить без организации акций протеста?

4. Какие проблемы вы имеете в виду? Не более пяти проблем.

5. Несколько лет назад было объявлено о строительстве в Екатеринбурге о строительстве храма святой великомученицы Екатерины. Знаете ли вы об этом?

6. Вопрос строительства храма святой Екатерины значим лично для вас?

7. Знаете ли вы, где конкретно планируется построить храм святой Екатерины. Если знаете, назовите это место.