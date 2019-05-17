В Свердловской области сто детей попали в ДТП за четыре месяца

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С 20 мая в регионе проведут акцию « Внимание , дети!». До середины июня в школах детям будут рассказывать о правилах дорожного движения с помощью квестов , эстафет и викторин. Уроки будут проводить юные инспектора ДПС и сотрудники полиции. Классные часы проведут и с родителями. Рядом со школами проведут рейды , которые помогут выявить нарушителей.

С начала 2019 года в Свердловской области произошло сто ДТП с участием детей: пятеро погибли110 — получили травмы. Среди пострадавших 42% переходили улицу. Дети перебегали дорогу в неположенном месте и резко появлялись на дороге из-за припаркованных автомобилейсообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. По своей вине получили травмы 22 ребенка. Под машину попали и три маленьких велосипедистакоторые решили не спешиваться при переходе. Самая страшная авария произошла в Нижнесергинском районе: 12-летний мальчик погиб при столкновении трех автомобилей.