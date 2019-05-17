В Свердловской области сто детей попали в ДТП за четыре месяца
14:19, 17 Май 2019
По своей вине травмы получили 22 маленьких пешехода.
С начала 2019 года в Свердловской области произошло сто ДТП с участием детей: пятеро погибли, 110 — получили травмы. Среди пострадавших 42% переходили улицу. Дети перебегали дорогу в неположенном месте и резко появлялись на дороге из-за припаркованных автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. По своей вине получили травмы 22 ребенка. Под машину попали и три маленьких велосипедиста, которые решили не спешиваться при переходе. Самая страшная авария произошла в Нижнесергинском районе: 12-летний мальчик погиб при столкновении трех автомобилей.
С 20 мая в регионе проведут акцию «Внимание, дети!». До середины июня в школах детям будут рассказывать о правилах дорожного движения с помощью квестов, эстафет и викторин. Уроки будут проводить юные инспектора ДПС и сотрудники полиции. Классные часы проведут и с родителями. Рядом со школами проведут рейды, которые помогут выявить нарушителей.
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