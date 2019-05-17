Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант решил примирить протестующих в сквере у Драмтеатра песней. Он исполнил ее в шоу « Вечерний Ургант» на Первом Канале. Шоумен начал лирично: « Пока прохожие крестятся , а в мэрии ярок свет , господи , дай ты каждому чего у него нет». Продолжил Ургант в своем стиле: « дай отдыхающим скверы и не забудь про ОМОН». Также шоумэн попросил дать футболистам свободу , людям — горячую воду , и не забыть про Алсу.



