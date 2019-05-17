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Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге

09:31, 17 Май 2019
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Фото: скриншот шоу «Вечерний Ургант»
Шоумен высмеял участие силовиков в подавлении акций. 
Телеведущий Иван Ургант решил примирить протестующих в сквере у Драмтеатра песней. Он исполнил ее в шоу «Вечерний Ургант» на Первом Канале. Шоумен начал лирично: «Пока прохожие крестятся, а в мэрии ярок свет, господи, дай ты каждому чего у него нет». Продолжил Ургант в своем стиле: «дай отдыхающим скверы и не забудь про ОМОН». Также шоумэн попросил дать футболистам свободу, людям — горячую воду, и не забыть про Алсу.

Ведущий не в первый раз обращает внимание на борьбу против строительства храма святой Екатерины. В прошлом впуске он высмеял участие борцов РМК в протестах. Жителям он посоветовал перестать выяснять, сквер или храм, и построить ТЦ.
Власть без лица
Стихийный протест защитников сквера и организованные провокации сторонников храма. Что изменилось в
Группа IOWA. Вечерний Ургант. 1125 выпуск от 16.05.2019

Музыканты группы IOWA поделятся с Иваном своими ближайшими творческими планами и споют, а наш кинокритик Антон Долин выйдет на прямую связь со студией прямо с Каннского кинофестиваля. VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://ins

Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, сквер у Драмтеатра, музыка, храм Святой Екатерины, протесты, Первый канал , Екатеринбург
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