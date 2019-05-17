Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге
09:31, 17 Май 2019
Шоумен высмеял участие силовиков в подавлении акций.
Телеведущий Иван Ургант решил примирить протестующих в сквере у Драмтеатра песней. Он исполнил ее в шоу «Вечерний Ургант» на Первом Канале. Шоумен начал лирично: «Пока прохожие крестятся, а в мэрии ярок свет, господи, дай ты каждому чего у него нет». Продолжил Ургант в своем стиле: «дай отдыхающим скверы и не забудь про ОМОН». Также шоумэн попросил дать футболистам свободу, людям — горячую воду, и не забыть про Алсу.
Ведущий не в первый раз обращает внимание на борьбу против строительства храма святой Екатерины. В прошлом впуске он высмеял участие борцов РМК в протестах. Жителям он посоветовал перестать выяснять, сквер или храм, и построить ТЦ.
Власть без лица
Стихийный протест защитников сквера и организованные провокации сторонников храма. Что изменилось в
Музыканты группы IOWA поделятся с Иваном своими ближайшими творческими планами и споют, а наш кинокритик Антон Долин выйдет на прямую связь со студией прямо с Каннского кинофестиваля. VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://ins
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