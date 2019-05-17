Ural Music Night оставит главную площадку в сквере у Драмтеатра

Главная сцена фестиваля Ural Music Night традиционно разместится на Октябрьской площади несмотря на протесты и начавшееся строительство храма святой Екатерины. Организаторы решили , что эти факторы не помешают проведению концерта. « Надеюсь , что к 28 июня стороны придут к консенсусу. Екатеринбург — город свободных , умных и любящих друг друга людей», — считает Евгений Горенбург. Хедлайнером площадки станет группа Brainstorm, которая выйдет на сцену в 2:00. Фестиваль всегда завершается на площадке у фонтана с рассветом под песню « Луч солнца золотого». Для акции « светат» уже заказали 30 тысяч зеркал.



