Ural Music Night оставит главную площадку в сквере у Драмтеатра
09:50, 17 Май 2019
Огранизаторы решили, что протесты завершатся к 28 июня.
Главная сцена фестиваля Ural Music Night традиционно разместится на Октябрьской площади несмотря на протесты и начавшееся строительство храма святой Екатерины. Организаторы решили, что эти факторы не помешают проведению концерта. «Надеюсь, что к 28 июня стороны придут к консенсусу. Екатеринбург — город свободных, умных и любящих друг друга людей», — считает Евгений Горенбург. Хедлайнером площадки станет группа Brainstorm, которая выйдет на сцену в 2:00. Фестиваль всегда завершается на площадке у фонтана с рассветом под песню «Луч солнца золотого». Для акции «светат» уже заказали 30 тысяч зеркал.
Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Организаторы планировали в этом году задействовать в качестве площадки «Екатеринбург Арену» и организовать на стадионе выступление группы Little Big. Но эта идея сорвалась. Организаторы отметили, что мероприятие было совместным проектом с мэрией Екатеринбурга. Концерт придется перенести на другую площадку. Руководство города также отменило общегородской выпускной на стадионе.
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