Путин обещал разобраться, почему городским каналам отказывают в цифре

Президент Владимир Путин пообещал разобраться , почему региональным телеканалам отказывают в цифровом вещании. Об этом глава государства заявил во время выступления на медиафоруме ОНФ. Владимир Путин ответил , что для него эта информация стала неожиданностью и пообещал разобраться на уровне правительства и администрации президента. Участник форума подчеркнул , что оставаясь на аналоговом вещании каналы теряют зрителей.





« Почему мы должны отстричь и выбросить на старую волну городские каналы?» — заявил Путин.



