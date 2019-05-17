Путин обещал разобраться, почему городским каналам отказывают в цифре
10:33, 17 Май 2019
Глава государства узнал, что регионы остаются на аналоговом вешании и теряют зрителей.
Президент Владимир Путин пообещал разобраться, почему региональным телеканалам отказывают в цифровом вещании. Об этом глава государства заявил во время выступления на медиафоруме ОНФ. Владимир Путин ответил, что для него эта информация стала неожиданностью и пообещал разобраться на уровне правительства и администрации президента. Участник форума подчеркнул, что оставаясь на аналоговом вещании каналы теряют зрителей.
«Почему мы должны отстричь и выбросить на старую волну городские каналы?» — заявил Путин.
В январе 2019 года по всей стране начался плавный переход от аналогового к цифровому телевещанию. Планируется, что уже в 2020 году 98% населения России получат возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов. ЕТВ разбирался в том, что почувствуют владельцы телевизоров и поклонники ТВ, когда наступит «день Х». На форуме также прозвучало предложение создать третий мультиплекс для областных телеканалов. ЕТВ писал, почему это плохая идея.
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