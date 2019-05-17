После слов Путина в сквер у Драмтеатра пришли два мэра Екатеринбурга

Диалог с жителями также вели депутаты: Госдумы Андрей Альшевских , Заксобрания Вячеслав Вегнер. И уже традиционно настоятель Храма-На-Крови Максим Миняйло ( он общается с протестующими третий день подряд). В целом протест оказался самым спокойным за четыре дня. Обошлось без массовых задержаний.





Горожане устроили небольшой концерт уличных музыкантов у фонтана , поиграли в фрисби , пообщались и разошлись около полуночи. Практически все оцепление сняли , остались только небольшие отряды полиции и Росгвардии. Полицейские говорили уходившим с улыбкой: « Смотрите под ноги. Ждем вас завтра». Горожане в ответ кричали: «М олодцы!»



