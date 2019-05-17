После слов Путина в сквер у Драмтеатра пришли два мэра Екатеринбурга
01:19, 17 Май 2019
Жители подружились с полицией и впервые разошлись до полуночи.
После предложения Владимира Путина провести в Екатеринбурге опрос о судьбе сквера у Драмтеатра, все протесты в Екатеринбурге внезапно стали санкционированными. По периметру площадки установили новые ограждения и КПП. Всех участников протеста досматривали вежливые люди: приветствовали, просили «пожалуйста» показать сумки со словом. Количество силовиков значительно уменьшилось, ОМОН отдыхал на противоположной стороне улицы (на всякий случай).
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
Исполнилось и заветное желание протестующих — в сквер пришел сначала экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а затем и действующий мэр Александр Высокинский. Хотя призыв «мэра сюда» звучал в течение четырех дней.
Глава города пытался разговаривать спокойно. Пообещал провести опрос в течение двух недель. Пояснил, что от референдума отказался из-за длительной процедуры. Обещал до объявления результатов строительные работы на территории заморозить. Полноценный брифинг ему провести все же не удалось: мэра обступила толпа и он покинул территорию сквера под крики «Позор».
Алтушкин предложил построить парк около «Екатеринбург-Арены»
РМК зайдет на площадку на Репина — Татищева.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Если мы убираем забор — обижаются православные, если не убираем — противники сквера.
Евгений Ройзман свалил всю ответственность за протесты на губернатора Куйвашева, повторив, что он расплатился севером за какие-то услуги.
Евгений Ройзман
блогер, общественный деятель
Удивительная ситуация: президент работал вместо губернатора. Губернатор должен был сразу сказать «СТОП» и предложить компромисы. Его когда-нибудь выпнут, а нам тут еще жить.
Диалог с жителями также вели депутаты: Госдумы Андрей Альшевских, Заксобрания Вячеслав Вегнер. И уже традиционно настоятель Храма-На-Крови Максим Миняйло (он общается с протестующими третий день подряд). В целом протест оказался самым спокойным за четыре дня. Обошлось без массовых задержаний.
Горожане устроили небольшой концерт уличных музыкантов у фонтана, поиграли в фрисби, пообщались и разошлись около полуночи. Практически все оцепление сняли, остались только небольшие отряды полиции и Росгвардии. Полицейские говорили уходившим с улыбкой: «Смотрите под ноги. Ждем вас завтра». Горожане в ответ кричали: «Молодцы!»
А губернатор Куйвашев в сквере пока так и не появился…
Ройзман: «Губернатор расплатился сквером за храм»
Экс-мэр Екатеринбурга не стал обещать, что пойдет к Драмтеатру на акции протеста.
Видео: Telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга» /t.me/hramnadrame
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