Опрос по строительству храма святой Екатерины доверили гордуме

Оргнанизацию , которая будет проводить опрос по строительству храма святой Екатерины , выберет гордума. Деньги на него выделят из городского бюджета. « На сегодня у нас есть городская дума , и я сегодня горд тем что депутаты думы в том числе выбираются через одномандатные округа прямым голосованием. Давайте использовать механизм думы , это сегодня самый высший орган», — считает Высокинский. О результатах выбора жителей мэр пока не готов говорить. « Будет день , будет и пища», — заметил он.

« У меня нет оснований сомневаться в законности решений», — считает Высокинский.





Модерировать проведение опроса тоже будут депутаты. Хотя Алексей Венидиктов предложил на эту роль экс-мэра Евгения Ройзмана. Высказать мнение по поводу строительства сквера смогут только жители Екатеринбурга. « Чтобы у нас не было опроса всей страны», — заметил Высокинский.



