Опрос по строительству храма святой Екатерины доверили гордуме
12:39, 17 Май 2019
Депутаты выберут организацию и будут следить за легитимностью процедуры.
Оргнанизацию, которая будет проводить опрос по строительству храма святой Екатерины, выберет гордума. Деньги на него выделят из городского бюджета. «На сегодня у нас есть городская дума, и я сегодня горд тем что депутаты думы в том числе выбираются через одномандатные округа прямым голосованием. Давайте использовать механизм думы, это сегодня самый высший орган», — считает Высокинский. О результатах выбора жителей мэр пока не готов говорить. «Будет день, будет и пища», — заметил он.
«У меня нет оснований сомневаться в законности решений», — считает Высокинский.
Модерировать проведение опроса тоже будут депутаты. Хотя Алексей Венидиктов предложил на эту роль экс-мэра Евгения Ройзмана. Высказать мнение по поводу строительства сквера смогут только жители Екатеринбурга. «Чтобы у нас не было опроса всей страны», — заметил Высокинский.
Мэр пообещал провести опрос жителей, чтобы остановить дальнейшие протесты. По его словам, мэрия будет действовать в точном соответствии с его результатами «Ни застройщик, ни сторонники храма не заинтересованы в эскалации конфликта», — заявил Высокинский.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Опрос поможет?
Ольга Славникова: «Что-то будет!»