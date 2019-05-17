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Опрос по строительству храма святой Екатерины доверили гордуме

12:39, 17 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Депутаты выберут организацию и будут следить за легитимностью процедуры. 
Оргнанизацию, которая будет проводить опрос по строительству храма святой Екатерины, выберет гордума. Деньги на него выделят из городского бюджета. «На сегодня у нас есть городская дума, и я сегодня горд тем что депутаты думы в том числе выбираются через одномандатные округа прямым голосованием. Давайте использовать механизм думы, это сегодня самый высший орган», — считает Высокинский. О результатах выбора жителей мэр пока не готов говорить. «Будет день, будет и пища», — заметил он.

«У меня нет оснований сомневаться в законности решений», — считает Высокинский.

Модерировать проведение опроса тоже будут депутаты. Хотя Алексей Венидиктов предложил на эту роль экс-мэра Евгения Ройзмана. Высказать мнение по поводу строительства сквера смогут только жители Екатеринбурга. «Чтобы у нас не было опроса всей страны», — заметил Высокинский.

Мэр пообещал провести опрос жителей, чтобы остановить дальнейшие протесты. По его словам, мэрия будет действовать в точном соответствии с его результатами «Ни застройщик, ни сторонники храма не заинтересованы в эскалации конфликта», — заявил Высокинский.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, гордума, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, опрос, протесты, Екатеринбург, Александр Высокинский
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