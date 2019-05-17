Мэр Екатеринбурга сравнил ситуацию в сквере у Драмтеатра с Майданом

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский , который покинул протестующих у театра Драмы под крики « Позор», рассказал , что не испугался давления жителей. « Мы же общались с горожанами. Это надо делать. Мы организовали периметр безопасности , чтобы обеспечить спокойную обстановку. Бояться чего-то было неправильно», — заявил он на пресс-конференции.





Глава города подчеркнул , что предыдущие акции протеста , как « обнимашки», всегда проходили спокойно , но теперь испортились. « Вы же слышали: „ Кто не скачет , тот за храм“. Аналогии всем понятны? Наши демократичные и спокойные протесты начинают перерастать в скакание , балаклавы и фаеры , это не есть хорошо. Это тест на зрелость общества», — считает Высокинский. Мэр также заявил , что участники акции смогли высказаться в первый день акции , когда им противостояли борцы РМК.



