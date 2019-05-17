Мэр Екатеринбурга сравнил ситуацию в сквере у Драмтеатра с Майданом
12:17, 17 Май 2019
Мэр Екатеринбург заявил, что не испугался приходить к протестующим.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который покинул протестующих у театра Драмы под крики «Позор», рассказал, что не испугался давления жителей. «Мы же общались с горожанами. Это надо делать. Мы организовали периметр безопасности, чтобы обеспечить спокойную обстановку. Бояться чего-то было неправильно», — заявил он на пресс-конференции.
Глава города подчеркнул, что предыдущие акции протеста, как «обнимашки», всегда проходили спокойно, но теперь испортились. «Вы же слышали: „Кто не скачет, тот за храм“. Аналогии всем понятны? Наши демократичные и спокойные протесты начинают перерастать в скакание, балаклавы и фаеры, это не есть хорошо. Это тест на зрелость общества», — считает Высокинский. Мэр также заявил, что участники акции смогли высказаться в первый день акции, когда им противостояли борцы РМК.
Мэр пообещал провести опрос жителей, чтобы остановить дальнейшие протесты. По его словам, мэрия будет действовать в точном соответствии с его результатами «Ни застройщик, ни сторонники храма не заинтересованы в эскалации конфликта», — заявил Высокинский. Идею референдума окончательно отвергли, потому что это заморозит строительные работы на год. На вопрос, как жители воспримут результаты опроса, если не доверяют мэру, он ответил, что им будут заниматься профессиональные социологи. Будут учитывать мнение как жителей района, так и всего города.
Власть без лица
Стихийный протест защитников сквера и организованные провокации сторонников храма.
Новое и интересное
Полгода плохая погода
Городские истории
Как прошли первые шесть месяцев Александра Высокинского в должности мэра и почему прогрессивная общественность не прощает ему ошибок.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Опрос поможет?
Снег в розовом цвете
Городские истории
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега, увольнением.