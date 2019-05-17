Юрий Дудь поддержал протестующих в Екатеринбурге
17:09, 17 Май 2019
Видеоблогер восхитился неравнодушием жителей уральской столицы.
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь высказался о протестах в Екатеринбурге. В Instagram он выразил уважение «людям из Екатеринбурга, которым настолько не все равно на свой город».
«Позор бесконечному потоку злодеев, которые маскируют воровство прекрасным российским триколором, а православным крестом почесывают собственное эго», — написал Дудь. Журналист добавил, что главными врагами являются «они, а не рассерженные горожане».
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Опрос поможет?
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.