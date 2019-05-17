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Юрий Дудь поддержал протестующих в Екатеринбурге

17:09, 17 Май 2019
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Фото: Юрий Дудь / Instagram
Видеоблогер восхитился неравнодушием жителей уральской столицы.
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь высказался о протестах в Екатеринбурге. В Instagram он выразил уважение «людям из Екатеринбурга, которым настолько не все равно на свой город».

«Позор бесконечному потоку злодеев, которые маскируют воровство прекрасным российским триколором, а православным крестом почесывают собственное эго», — написал Дудь. Журналист добавил, что главными врагами являются «они, а не рассерженные горожане».
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, Дудь, Екатеринбург, Свердловская область , сквер, храм Святой Екатерины
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