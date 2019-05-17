Фонд святой Екатерины запустил «горячую линию» по строительству храма

Фонд святой Екатерины запустил «горячую линию» по вопросам строительства храма святой Екатерины и благоустройства прилежащих территорий. Желающие могут позвонить по номеру +7 (343) 312-12-35 с 10:00 до 18:00 в рабочие дни.

На четвертый день протестов против стрительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, приняли решение провести опрос жителей. Идею подсказал президент Владимир Путин. Известно, что выбирать организацию для проведения социологического исследования будет гордума Екатеринбурга. Епархия с первого дня акций призывает не разжигать противостояние вокруг храма святой Екатерины. В храмах Екатеринбургской митрополии ежедневно молятся об укреплении мира и согласия.