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Фонд святой Екатерины запустил «горячую линию» по строительству храма

14:49, 17 Май 2019
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Фото: проектная документация
Сотрудники готовы обсудить и благоустройство.

Фонд святой Екатерины запустил «горячую линию» по вопросам строительства храма святой Екатерины и благоустройства прилежащих территорий. Желающие могут позвонить по номеру +7 (343) 312-12-35 с 10:00 до 18:00 в рабочие дни.

На четвертый день протестов против стрительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, приняли решение провести опрос жителей. Идею подсказал президент Владимир Путин. Известно, что выбирать организацию для проведения социологического исследования будет гордума Екатеринбурга. Епархия с первого дня акций призывает не разжигать противостояние вокруг храма святой Екатерины. В храмах Екатеринбургской митрополии ежедневно молятся об укреплении мира и согласия.

Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, Фонд Святой Екатерины, Свердловская область , Екатеринбург
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