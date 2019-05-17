Федерация бокса поддержала бойцов РМК, защищавших храм
11:34, 17 Май 2019
Спортсмены вытолкали горожан из сквера в первый день акций. Умар Кремлей решил, что борцы отстаивали интересы страны.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поддержал действия бойцов РМК, которые охраняли территорию сквера в первый день протестов в Екатеринбурге. Он заявил, что спортсмены являются лидерами общественного мнения, которые отстаивали интересы страны.
«Те, кто вышел за храм, борются за правое дело. Это важно — не сидеть на заборе, а защищать интересы страны, веры. Это святое. Вера объединяет нас", — цитируют Кремлева РИА новости.
Место строительства храма святой Екатерины он, как и президент Путин, предложил определить с помощью опроса местных жителей.
«Хотел бы сказать спасибо всем спортсменам, кто участвовал, за то, что вам небезразлично. Каждый из нас не должен молчать, тем более спортсмены — настоящие патриоты, независимо от вида спорта, который они представляют».
Власть без лица
Стихийный протест защитников сквера и организованные провокации сторонников храма.
Напомним, с наступлением темноты к скверу на Октябрьской площади во время акции протеста подъехали бойцы «Академии единоборств РМК» с президентом Иваном Штырковым во главе. Очевидцы сообщали, что молодые ребята не церемонились с протестующими, начав выталкивать горожан из периметра, который был огражден забором. Позже они ходили вокруг участка с иконой. Спортсмены остались на территории будущей стройки наутро, но в последующие три дня не появлялись в сквере.
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