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Федерация бокса поддержала бойцов РМК, защищавших храм

11:34, 17 Май 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
Спортсмены вытолкали горожан из сквера в первый день акций. Умар Кремлей решил, что борцы отстаивали интересы страны. 
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поддержал действия бойцов РМК, которые охраняли территорию сквера в первый день протестов в Екатеринбурге. Он заявил, что спортсмены являются лидерами общественного мнения, которые отстаивали интересы страны.

«Те, кто вышел за храм, борются за правое дело. Это важно — не сидеть на заборе, а защищать интересы страны, веры. Это святое. Вера объединяет нас", — цитируют Кремлева РИА новости.

Место строительства храма святой Екатерины он, как и президент Путин, предложил определить с помощью опроса местных жителей.

«Хотел бы сказать спасибо всем спортсменам, кто участвовал, за то, что вам небезразлично. Каждый из нас не должен молчать, тем более спортсмены — настоящие патриоты, независимо от вида спорта, который они представляют».
Власть без лица
Стихийный протест защитников сквера и организованные провокации сторонников храма.
Напомним, с наступлением темноты к скверу на Октябрьской площади во время акции протеста подъехали бойцы «Академии единоборств РМК» с президентом Иваном Штырковым во главе. Очевидцы сообщали, что молодые ребята не церемонились с протестующими, начав выталкивать горожан из периметра, который был огражден забором. Позже они ходили вокруг участка с иконой. Спортсмены остались на территории будущей стройки наутро, но в последующие три дня не появлялись в сквере.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, протесты, РМК, борцы, Екатеринбург
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