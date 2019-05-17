Екатеринбурженка отсудила у риэлтора 80 тысяч за сорванную сделку

Жительница Екатеринбурга в 2018 году заключила договор с риэлторским агентством «Ярмарка» на покупку однокомнатной квартиры. Сотруднице организации заплатили 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного суда. Однако агентство не организовала сделку в установленные сроки: прежние жители не были сняты с регистрационного учета, вся информация держалась в тайне. Женщина испугалась, что ее пытаются обмануть и написала претензию в «Ярмарку», требуя вернуть ее 50 тысяч. Добиться этого не удалось и клиентка обратилась в Чкаловский суд.

Теперь женщина решила вернуть не только свои деньги, но и 50 тысяч неустойки, десять тысяч за моральный вред и штраф в половину присужденной суммы за нарушение договора. Суд снизил размер неустойки до десяти тысяч, а размер морального вреда до трех. Также женщине должны были заплатить десять тысяч штрафа и столько же на судебные расходы. Всего — 83 тысячи рублей. Клиентке этого показалось мало и она обжаловала решение в областном суде. Но решение оставили без изменений.