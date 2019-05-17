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Активисты протеста на Драме отказались встречаться с Высокинским

22:18, 17 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Александр Иванов, которого мэр случайно назначил главным по инициативной группе, которая должна была обсуждать будущий опрос по скверу, объяснил свою позицию.
Активные защитники сквера у Драмтеатра, которые уже пятый день собираются на Октябрьской площади, протестуя против строительства храма святой Екатерины на этом месте, отказались разговаривать с мэром Александром Высокинским. Обсуждение будущего опроса, с помощью которого горадминистрация надеется решить вопрос с размещением церкви, должно было состояться завтра, 18 мая, в 11:00 в кабинете мэра.

«В предложенном формате встреча кажется бесполезной», — говорится в посте Александра Иванова, которого глава Екатеринбурга вчера случайно назначил главным по инициативным горожанам.

Чтобы не пересказывать, публикуем пост Александра Иванова целиком:
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
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Фото: скрин с фейсбука Александра Иванова

Реакции мэрии пока не последовало.

Напомним, сегодня утром Александр Высокинский заявил, что несмотря на требования участников протеста, забор в сквере убран не будет — даже на время процедуры опроса.

ЕТВ внимательно следит за развитием событий на Октябрьской площади. В наших группах в соцсетях мы ежедневно делаем стримы с места событий, а в специальном разделе на сайте собираем все новости:


Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, протесты, сквер, Екатеринбург
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