Активисты протеста на Драме отказались встречаться с Высокинским
22:18, 17 Май 2019
Александр Иванов, которого мэр случайно назначил главным по инициативной группе, которая должна была обсуждать будущий опрос по скверу, объяснил свою позицию.
Активные защитники сквера у Драмтеатра, которые уже пятый день собираются на Октябрьской площади, протестуя против строительства храма святой Екатерины на этом месте, отказались разговаривать с мэром Александром Высокинским. Обсуждение будущего опроса, с помощью которого горадминистрация надеется решить вопрос с размещением церкви, должно было состояться завтра, 18 мая, в 11:00 в кабинете мэра.
«В предложенном формате встреча кажется бесполезной», — говорится в посте Александра Иванова, которого глава Екатеринбурга вчера случайно назначил главным по инициативным горожанам.
Чтобы не пересказывать, публикуем пост Александра Иванова целиком:
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Фото: скрин с фейсбука Александра Иванова
Реакции мэрии пока не последовало.
Напомним, сегодня утром Александр Высокинский заявил, что несмотря на требования участников протеста, забор в сквере убран не будет — даже на время процедуры опроса.
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