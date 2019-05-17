Афиша не для всех: «Ночь музеев», «Майская прогулка», игра «Урала»
Возвращение русского инди
Фото: официальная страница группы во «ВКонтакте»
В Екатеринбург с презентацией нового альбома «OMYT» возвращается русская инди-группа The Retuses. Музыканты молчали четыре года, но потом вернулись с 17 экспериментальными треками: смесью лоу-фая, электроники и трип-хопа. Музыка The Retuses может быть лиричной, а может — депрессивной. Если хотите услышать, прочувствовать (увидеть Мишу Родионова) и выбрать что-то для себя, то вам точно нужно сходить на концерт.
Что: концерт группы The Retuses
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 18 мая в 19:00
Сколько: от 900 рублей, билеты здесь.
«Ночь музеев»
Фото: ЕТВ
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 18–19 мая
Сколько: от 900 рублей, билеты здесь.
Немецкие энерджайзеры вернулись
Фото: vk.com/eskimo_callboy
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 19 мая в 19:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты здесь.
Майская прогулка
Фото, предоставлено организаторами
Участников «Майской прогулки» ждут три маршрута — «Исетская тропинка» на 18 километров, маршрут на 36 километров и «Классика» — на 50. В мероприятии могут поучаствовать все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.
Что: спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары»
Где: Дворец Молодежи (Ленина, 1)
Когда: 19 мая
Сколько: бесплатно
«Урал» — «Локомотив»
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Где: «Екатеринбург Арена» (Репина, 5)
Когда: 19 мая, 13:30
Сколько: от 300 рублей, билеты тут
Семейный гипноз
Фото: предоставлено организаторами
Где: Дворец Молодежи (Ленина, 1)
Когда: 23 мая в 19:00
Сколько: 1000 — 4500, билеты здесь
Легенды уральского рэпа
Фото: предоставлено организаторами
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 24 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Акустика от 25/17
Фото: предоставлено организаторами
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 24 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Любовные письма
Фото: предоставлено организаторами
Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь и тем самым они вместе, хоть и не могут быть в реальности. Письма это и есть их жизнь, а каждое слово в них, это и есть признание в чувствах.
Жизнь развела их по разные стороны — так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого, честного, умного. Всё что у них есть — коробки писем, и это неплохой итог для любящего человека.
Что: спектакль «Любовные письма»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 5 июня в 19:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут