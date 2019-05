Афиша не для всех: «Ночь музеев», «Майская прогулка», игра «Урала»

«

Что: «Ночь музеев»

Где: Дом печати ( Ленина , 49)

Когда: 18–19 мая

Сколько: от 900 рублей , билеты

ОрганизаторыНочи музеев — 2019» в Екатеринбурге рассказаличто ждет горожан и гостей уральской столицы на мероприятиикоторое пройдет с 18 на 19 мая. В шестой раз под открытым небом состоится фестиваль Rock Museum. В нем примут участие группы: Melody One, НАМБАТУPine Larks, ANYTHING HELPS, Magical Marginals, Jack Jack, PINE RIDGE,Оттуда», The Uncle Dance,Море гор», The Pictures, Bob & The Monsters. Rock Museum начнется в 16:00 на Воеводина5 в Музее изобразительных искусств. Остальная программа — по ссылке