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Афиша не для всех: «Ночь музеев», «Майская прогулка», игра «Урала»

07:30, 17 Май 2019
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Фото предоставлено организаторами
ЕТВ снова решил помочь екатеринбуржцев с выбором досуга.
Подошла к концу тяжелая протестная неделя в Екатеринбурге. Бессонные ночи и нервное напряжение никому не пойдут на пользу, поэтому ЕТВ собрал для вас самые интересные концерты предстоящих выходных.
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Возвращение русского инди

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Фото: официальная страница группы во «ВКонтакте»

В Екатеринбург с презентацией нового альбома «OMYT» возвращается русская инди-группа The Retuses. Музыканты молчали четыре года, но потом вернулись с 17 экспериментальными треками: смесью лоу-фая, электроники и трип-хопа. Музыка The Retuses может быть лиричной, а может — депрессивной. Если хотите услышать, прочувствовать (увидеть Мишу Родионова) и выбрать что-то для себя, то вам точно нужно сходить на концерт.

Что: концерт группы The Retuses
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 18 мая в 19:00
Сколько: от 900 рублей, билеты здесь.

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«Ночь музеев»

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Фото: ЕТВ

Организаторы «Ночи музеев — 2019» в Екатеринбурге рассказали, что ждет горожан и гостей уральской столицы на мероприятии, которое пройдет с 18 на 19 мая. В шестой раз под открытым небом состоится фестиваль Rock Museum. В нем примут участие группы: Melody One, НАМБАТУ, Pine Larks, ANYTHING HELPS, Magical Marginals, Jack Jack, PINE RIDGE, «Оттуда», The Uncle Dance, «Море гор», The Pictures, Bob & The Monsters. Rock Museum начнется в 16:00 на Воеводина, 5 в Музее изобразительных искусств. Остальная программа — по ссылке.

Что: «Ночь музеев»
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 18–19 мая
Сколько: от 900 рублей, билеты здесь.
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Немецкие энерджайзеры вернулись

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Фото: vk.com/eskimo_callboy

В столицу Урала также едут легендарные немецкие тусовщики Eskimo Callboy. Об их шоу ходят легенды: стены смерти, серклпиты, стэйдждайвинг, артисты, висящие под потолком. В общем, фанаты себя не сдерживают, так что и вам не стоит. Приходите на концерт и уходите в отрыв под металкор. Группа трешит с 2010 года, успели даже записать колаборацию с нашими с нашими Little Big.

Что: концерт группы Eskimo Callboy
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 19 мая в 19:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты здесь.
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Майская прогулка

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Фото, предоставлено организаторами

Участников «Майской прогулки» ждут три маршрута — «Исетская тропинка» на 18 километров, маршрут на 36 километров и «Классика» — на 50. В мероприятии могут поучаствовать все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

Что: спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары»
Где: Дворец Молодежи (Ленина, 1)
Когда: 19 мая
Сколько: бесплатно

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«Урал» — «Локомотив»

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Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный «Урал» вышел в финал Кубка России, где сыграет с московским «Локомотивом». На кону — путевка в еврокубки, потенциально важнейшее спортивное событие для Екатеринбурга. В это воскресенье пройдет генеральная репетиция сражения — в рамках РПЛ «шмели» примут «железнодорожников». Будет жарко.

Что: матч «Урал» — «Локомотив»
Где: «Екатеринбург Арена» (Репина, 5)
Когда: 19 мая, 13:30
Сколько: от 300 рублей, билеты тут
Полиция закрыла площадку у Драмтеатра в Екатеринбурге 
Ограждения могут использовать во время марафона, который пройдет через три дня. 

Семейный гипноз

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Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбурге поставят необычный спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары» по пьесе Василия Сигарева. Это комедия об образцовой семье, которая решает решить бытовые проблемы на сеансе у гипнотизера. Специалист начинает переживать за их отношения и проводит импровизированный допрос. Но у семьи есть свои скелеты в шкафу.

Что: спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары»
Где: Дворец Молодежи (Ленина, 1)
Когда: 23 мая в 19:00
Сколько: 1000 — 4500, билеты здесь
Мэрия Екатеринбурга отменила общегородской выпускной на стадионе
По офциальной версии, мероприятие отвергли родители учеников.

Легенды уральского рэпа

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Фото: предоставлено организаторами

EK-Playaz — легенды уральского рэпа — отпразднуют свой юбилей вместе со вчерашними школьниками на концерте «Крайний звонок». Банты, косички, букеты и школьная форма станут украшением вечера, особенно если тебе уже под 40.

Что: концерт Ek-Playaz
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 24 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
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Акустика от 25/17

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Фото: предоставлено организаторами

Группа 25/17 в особых представлениях не нуждается. Коллектив научился блестяще звучать в каком угодно формате, хоть стадионного рок-концерта, хоть уютной камерной акустики. Это еще раз подчеркивает живучесть и многогранность ее песен. В этот раз публику ждет акустический концерт.

Что: концерт Ek-Playaz
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 24 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
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Любовные письма

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Фото: предоставлено организаторами

Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь и тем самым они вместе, хоть и не могут быть в реальности. Письма это и есть их жизнь, а каждое слово в них, это и есть признание в чувствах.

Жизнь развела их по разные стороны — так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого, честного, умного. Всё что у них есть — коробки писем, и это неплохой итог для любящего человека.

Что: спектакль «Любовные письма»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 5 июня в 19:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут

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Афиша не для всех
Каждую пятницу ЕТВ составляет самое субъективное на свете расписание городских тусовок и движух, на которые надо попасть в обязательном порядке.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
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