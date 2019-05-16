В Екатеринбурге протестующих стали досматривать на входе в сквер
20:07, 16 Май 2019
Новые заборы превратили в КПП.
Дополнительные ограждения, которые установила полиция в сквере у Драмтеатра, послужили для организации КПП. У всех участников акции досматривают сумки, сообщает корреспондент ЕТВ с места событий. Попасть на площадку другим путем невозможно. Полиция начала устанавливать ограждения еще днем, 16 мая. На вопрос журналиста ЕТВ правоохранители ответили, что это обеспечит безопасность людей. На вчерашней акции протеста жители запускали сигнальные ракеты, в предыдущие акции были замечены петарды и газовые баллончики.
Акции протеста в Екатеринбурге продолжается четвертый день. Президент Владимир Путин предложил провести независимый опрос, чтобы успокоить жителей.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Александр Цыпкин: интервью на бегу!
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.