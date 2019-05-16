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В Екатеринбурге протестующих стали досматривать на входе в сквер

20:07, 16 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Новые заборы превратили в КПП. 
Дополнительные ограждения, которые установила полиция в сквере у Драмтеатра, послужили для организации КПП. У всех участников акции досматривают сумки, сообщает корреспондент ЕТВ с места событий. Попасть на площадку другим путем невозможно. Полиция начала устанавливать ограждения еще днем, 16 мая. На вопрос журналиста ЕТВ правоохранители ответили, что это обеспечит безопасность людей. На вчерашней акции протеста жители запускали сигнальные ракеты, в предыдущие акции были замечены петарды и газовые баллончики.

Акции протеста в Екатеринбурге продолжается четвертый день. Президент Владимир Путин предложил провести независимый опрос, чтобы успокоить жителей.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, полиция, протест, Свердловская область , Екатеринбург
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