Уральские творцы получили губернаторские премии из рук его зама
08:34, 16 Май 2019
Евгений Куйвашев не смог лично наградить триумфатора фестивалей Алексея Федорченко и артистов Ural Opera Ballet.
Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько вместо Евгения Куйвашева вручил губернаторские премии людям искусства. В частности, власти, наконец, отметили режиссера Алексея Федорченко и его команду, работавшую над триумфальным фильмом «Война Анны». Ранее режиссер упоминал, что после того, как он взял «Нику» (первый из екатеринбуржцев), его не поздравили ни местные, ни областные чиновники.
Премии получили артисты балета Ural Opera Ballet Мики Нисигути (здесь читайте интервью с ней), Глеб Сагеев и Алексей Селиверстов, а также хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров, рассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.
Премии получили артисты балета Ural Opera Ballet Мики Нисигути (здесь читайте интервью с ней), Глеб Сагеев и Алексей Селиверстов, а также хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров, рассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.
Среди других лауреатов: поэтесса Майя Никулина, литературный критик Валентин Лукьянин, артистка ТЮЗа Любовь Ворожцова, художник Андрей Баландин, коллектив, трудившийся над созданием спектакля «Чайка». Всем им вручили по 200 тысяч рублей.
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