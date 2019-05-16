Уральские творцы получили губернаторские премии из рук его зама

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Премии получили артисты балета Ural Opera Ballet Мики Нисигути ( читайте интервью с ней), Глеб Сагеев и Алексей Селиверстов , а также хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров , рассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области. Премии получили артисты балета Ural Opera Ballet Мики Нисигути здесь читайте интервью с ней), Глеб Сагеев и Алексей Селиверстова также хореограф-постановщик Вячеслав Самодуроврассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.





Среди других лауреатов: поэтесса Майя Никулина , литературный критик Валентин Лукьянин , артистка ТЮЗа Любовь Ворожцова , художник Андрей Баландин , коллектив , трудившийся над созданием спектакля « Чайка». Всем им вручили по 200 тысяч рублей.

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько вместо Евгения Куйвашева вручил губернаторские премии людям искусства. В частностивластинаконецотметили режиссера Алексея Федорченко и его командуработавшую над триумфальным фильмомВойна Анны». Ранее режиссер упоминалчто после тогокак он взялНику»первый из екатеринбуржцев), его не поздравили ни местныени областные чиновники.